Kde skončil Jiří Adamec? Luxusní sanatorium přijde měsíčně na šílený balík
2. 10. 2025 – 9:00 | Magazín | BS
Žádný mizerný domov důchodců! Komfortní sanatorium slibuje veškerou možnou péči.
Režisér Jiří Adamec trpí frontotemporální demencí, kvůli čemuž ho manželka dle vlastních slov chce ochránit před lidmi, kteří by jeho indispozici zneužili a například přemluvením k podpisu se dostali k jeho penězům či jiným prostředkům.
Samo o sobě by se nejednalo o nic zvláštního: O člověka s neurodegenerativní poruchou zkrátka je potřeba se postarat, protože on sám to po určité době prostě a dobře nezvládne.
Zdánlivě běžná záležitost ale přerostla v ostrý mediální spor, když Adamcova přítelkyně Veronika Maschková nařknula manželku Janu z únosu. Dle Jany se ale únosu naopak dopustila Maschková, když Adamce odvedla z bytu a režisér byl kvůli tomu čtyři dny bez důležitých léků.
Ať už unesl kdokoliv kohokoliv, faktem zůstává, že režisér Adamec momentálně skončil v sanatoriu Šarlota.
Nepředstavujte si žádný běžný domov důchodců trpící chronickým podstavem a mizernou péčí, protože jedna strhaná pečovatelka dvě patra plná staříků a stařenek sama prostě a dobře neutáhne, i kdyby se měla upracovat k smrti.
Ne, Šarlota je privátní sanatorium. S parkem, restaurací, bistrem, kavárnou, vlastním wellness centrem, knihovnou, kadeřnictvím, kosmetickým salonem, muzikoterapií či ateliérem...
„Pokoje jsou vybaveny špičkovým pečovatelským lůžkem a praktickým nábytkem hotelového typu, standardem je lednička a TV. Na všech pokojích je instalován komunikační systém,“ píše se na oficiálních stránkách domova.
O tom, kdo může Adamce, který je ubytován ve speciálním režimu, navštívit, rozhoduje pouze rodina. Nikdo cizí ho tak bez vědomí blízkých vyrušovat nebude.
Objekt přitom fungoval ve zdravotnictví už přes sto let: Základní kámen dosedl na zem v roce 1916 a patronkou byla Masarykova manželka Charlotte – odtud jméno Šarlota. Nejdříve se zde léčila tuberkulóza, později plíce či dlouhodobě nemocní pacienti.
A za války se zde cvičili granátníci SS, mimochodem. Po temném období se ale do areálu vrátili lékaři a léčili respirační choroby dětí.
V roce 2012 areál koupil bývalý ředitel Zentivy Jiří Michal, který zde pro svou těžce nemocnou matku vystavěl luxusní domov důchodců.
Prvotřídní péče ale vcelku pochopitelně není zadarmo: Pobyt v Šarlotě vyjde měsíčně na víc než 100 tisíc korun, tvrdí Blesk. A to bez jídla či doplňkových služeb jako masáže, které se platí zvlášť. Celková skutečná cena tak bude zřejmě ještě znatelně vyšší.
S podobnými částkami by ale úspěšný režisér, respektive disponenti s jeho někdejším majetkem, nemuseli mít problém. Stejně tak ho neměla celá řada dalších celebrit, která Šarlotou prošla: třeba manžel Jitky Molavcové Alfred Strejček.
„Střídavě žije paní Molavcová v Praze a střídavě u nás s panem Strejčkem. Tohle naštěstí sanatorium umožňuje,“ prozradil Blesku zaměstnanec sanatoria.
„Je to tu jak na zámku, nádhera. A ta bezvadná péče! Dobře že něco takového existuje, sám bych tu rád jednou skončil,“ popsal prostředí léčebného domu Jiří Suchý, když ho viděl zevnitř jako host na svatbě Strejčka a Molavcové.
V Šarlotě též pobývala například slavná Meda Mládková či nezapomenutelný režisér Jiří Menzel.