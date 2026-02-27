Nevinné dědictví po dědečkovi? V krabici se ženě skrýval milionový poklad
27. 2. 2026 – 11:09 | Zpravodajství | Alex Vávra
Zapomenutá složka v zásuvce, desítky let bez povšimnutí – a uvnitř díla jednoho z největších malířů všech dob. Nizozemka Charlotte Meyerová náhodou odhalila rodinný poklad, který může mít hodnotu stovek milionů korun a dnes budí pozornost odborníků i milovníků umění po celé Evropě.
Zaprášená zásuvka, nenápadná složka a rodinné obrázky, o které se desítky let nikdo zvlášť nezajímal. Příběh Charlotte Meyerové ze Zutphenu zní jako scénář k filmu o ztraceném pokladu. Jenže místo zlatých mincí čekalo uvnitř něco mnohem cennějšího – 35 originálních leptů od samotného Rembrandta van Rijna. Díla, která rodina po generace považovala za pouhé hezké grafiky, se ukázala být uměleckým pokladem s hodnotou v desítkách až stovkách milionů korun.
Její dědeček nakupoval lepty na začátku 20. století. Tehdy o ně téměř nikdo nestál. Grafika nebyla módní záležitostí a sběratelé dávali přednost malbám. Za pár guldenů tak získal soubor 35 drobných tisků, z nichž některé měří jen několik centimetrů. Babičku příliš nezajímaly a po dědečkově smrti zůstaly uložené ve složce, kterou rodina pečlivě schovala do tmavého trezoru. Tam ležely celé dekády.
Charlotte Meyerová složku zdědila po matce. Dlouho ji nechávala bez povšimnutí v zásuvce, stejně jako předchozí generace. Až v době, kdy trávila více času doma, se rozhodla podívat se na rodinné památky důkladněji. Drobné grafiky ji zaujaly víc, než čekala. Začala si klást otázku, zda nejde o něco výjimečného.
Odborníci nejdřív nevěřili, pak zůstali v šoku
Když oslovila specialisty z Rembrandtova domu v Amsterdamu, setkala se zpočátku s opatrností. Odborníci jsou zvyklí na časté omyly i padělky a podobná oznámení přijímají s rezervou. Jakmile ale dorazili do jejího domu a lepty si prohlédli, atmosféra se dramaticky změnila. Ukázalo se, že grafiky jsou pravé a navíc ve výjimečně zachovalém stavu.
Soubor podle expertů zachycuje zásadní témata Rembrandtova života – jeho mládí, umělecké ambice, prudké kariérní vzestupy i bolestné pády, smutek po ztrátě blízkých i období finanční tísně. Malé formáty skrývají obrovskou hloubku a technickou bravuru, která z Rembrandta učinila jednoho z největších mistrů evropského umění.
Jakou mají hodnotu? Meyerová konkrétní částku neprozradila. Srovnání s nedávnými aukcemi ale napovídá mnohé. Rembrandtův portrét Arnout Tholinx, Inspector se v londýnské aukční síni Christie’s prodal za 3,1 milionu liber, což je v přepočtu zhruba 90 milionů korun. Křídová studie Young Lion Resting pak v newyorské Sotheby’s vynesla téměř 18 milionů dolarů, tedy přibližně 420 milionů korun. Pokud by se podobná kvalita potvrdila i u části jejích tisků, může jít o majetek dosahující astronomických částek.
Překvapivě však tvrdí, že peníze pro ni nejsou hlavní motivací. Objev v ní probudil sběratelskou vášeň. Začala vyhledávat další lepty od Rembrandta i jeho současníků po celé Evropě. Dnes už její kolekce čítá kolem sedmdesáti kusů. Sama přiznává, že trh je plný velmi zdařilých padělků, a proto postupuje obezřetně. V tom prý navazuje na instinkt svého dědečka, který měl na kvalitní umění mimořádný cit.
Poklad ze zásuvky míří na výstavu
Veřejnost bude mít možnost vidět tuto nečekanou sbírku na vlastní oči. Ve Stedelijk Museum v Zutphenu se chystá výstava Rembrandt: From Dark to Light, kde bude představeno více než 70 děl – nejen z Meyerininy kolekce, ale také ze sbírek muzea a dalších zapůjčených souborů. Návštěvníci se mohou těšit na detailní pohled do Rembrandtovy techniky leptu i na multimediální instalace přibližující atmosféru Amsterdamu 17. století.
Příběh Charlotte Meyerové je připomínkou, že skutečné poklady se někdy neskrývají v sejfech bank ani na dně oceánů, ale v obyčejných zásuvkách rodinných domů. Stačí odvaha otevřít starou složku a podívat se na zapomenuté obrázky novým pohledem. Možná právě tam čeká další umělecká senzace.