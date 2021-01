Biden už úřaduje: Návrat ke klimatické dohodě, konec mexické zdi

Nový prezident USA Joe Biden nařídil jen několik hodin po nástupu do funkce návrat Spojených států k pařížské klimatické dohodě z roku 2015. Z té USA vyvedl bývalý prezident Donald Trump, který ji považoval za ekonomicky nevýhodnou.

Biden přijal první den ve funkci také řadu dalších rozhodnutí, jejichž cílem je zvrátit některé ze zásadních kroků předchozí administrativy. Nařídil například návrat do Světové zdravotnické organizace (WHO), ukončil zákaz cest do USA pro cestující z řady převážně muslimských zemí, pozastavil výstavbu zdi na hranicích s Mexikem, nebo zrušil povolení pro kontroverzní ropovod Keystone XL.

"Budeme bojovat s klimatickými změnami tak, jak jsme s nimi dosud nebojovali," prohlásil Biden v Oválné pracovně Bílého domu. Okamžitý návrat k pařížské dohodě byl jedním z předvolebních slibů nového prezidenta, který učinil z boje proti klimatickým změnám jeden ze stěžejních cílů své nastupující administrativy. Trump byl naopak zastáncem využívání fosilních paliv a tvrdil, že pařížská dohoda diktuje Spojeným státům nevýhodné podmínky oproti jiným velmocím, a poškozuje tak americkou ekonomiku. Bude trvat 30 dní, než se USA k dohodě znovu oficiálně připojí.

Biden svými příkazy také pozastavil prodej koncesí na těžbu zemního plynu a ropy v Arktické národní přírodní rezervaci na Aljašce a stáhl povolení pro výstavbu ropovodu Keystone XL. Zavedl rovněž nové požadavky pro federální úřady, které budou nově muset posuzovat dopad svých rozhodnutí na klimatické změny.

Rozsáhlé jsou Bidenovy první kroky v oblasti imigrační politiky, které představují otočení o 180 stupňů oproti kurzu jeho předchůdce. Nový prezident již dříve představil návrh nového přistěhovaleckého zákona, který bude počítat s rychlejším získáním amerického občanství a jehož by mohlo využít až 11 milionů lidí.

Sérií exekutivních rozhodnutí pak ukončil zákaz cestování do USA z některých převážně muslimských zemí, zastavil výstavbu zdi na hranicích s Mexikem a zrušil plán na vyloučení osob bez povolení k pobytu ze sčítání obyvatelstva, podle nějž se rozpočítává počet křesel ve sněmovně reprezentantů pro jednotlivé státy.

Svému kabinetu také nařídil, aby pracoval na zachování imigračního programu DACA, jenž chrání před deportací mladé přistěhovalce, kteří přicestovali do země jako děti bez potřebných dokumentů. Trump usiloval o jeho zrušení od roku 2017.

Prezident přijal rovněž řadu opatření, která se týkají boje s pandemií covidu-19. Nařídil povinné nošení roušek a dodržování doporučovaných rozestupů ve všech federálních budovách, na všech územích vlastněných federální vládou a také všem zaměstnancům federální vlády. USA se pod jeho taktovkou mají navrátit do WHO, z níž Trump loni zemi vyvedl poté, co organizaci obvinil z opožděné reakce v začátcích šíření koronaviru a z přílišné náklonnosti vůči Číně.

Biden také požádal zdravotnické úřady, aby prodloužily zákaz vyhoštění pro osoby, které kvůli ekonomické krizi způsobené koronavirem nejsou schopny platit nájem nebo splácet hypotéku. Po ministerstvu školství pak chce, aby nadále nevynucovalo splácení studentských dluhů.

Nová hlava státu přitom obecně nařídila federálním agenturám, aby přestaly přijímat veškerá rozhodnutí, dokud jeho administrativa nebude mít čas navrhované regulace posoudit.

Protivládní demonstranti v Portlandu poničili sídlo demokratů

Protivládní a antifašistické skupiny se v západoamerickém Portlandu v jinak klidném inauguračním dni dostaly do potyčky s policií a poničily sídlo Demokratické strany. Výtržníci protestovali proti uvedení Bidena do úřadu a požadovali ukončení policejního násilí a imperialismu.

Policie v Portlandu zatkla osm lidí ve věku 18 až 38 let kvůli podezření z držení nepovolených zbraní, výtržností nebo zapalování ohňů. Na záběrech ze sociálních sítí bylo vidět muže oblečené v černém, se zakrytými obličeji, kteří rozbíjeli okna a prosklené dveře v oregonském sídle demokratů. Přes stranické logo nasprejovali anarchistický symbol. "Nechceme Bidena. Chceme pomstu za policejní vraždy, imperialistické války a fašistické masakry," psalo se na transparentu, pod kterým skupina pochodovala.

Pro Bidena zazářil ohňostroj i hudební hvězdy, ale bez publika

Inaugurační den nového amerického prezidenta Joea Bidena ve středu večer místního času zakončily velkolepým představením hvězdy amerického showbyznysu. Devadesátiminutový televizní speciál nazvaný Oslavujeme Ameriku odstartoval rockový zpěvák Bruce Springsteen, diváky večerem provedl herec a dvojnásobný držitel Oscara Tom Hanks. Diváci v přenosu vysílaném všemi hlavními americkými stanicemi mohli zhlédnout například zpěváky Justina Timberlakea, Johna Legenda, Katy Perryovou či Demi Lovatovou, která zazpívala společně s lékaři a zdravotními sestrami z Los Angeles.

Kromě celebrit se na obrazovkách objevili i kurýr, učitelka či osmiletá dívenka - program totiž jeho autoři zamýšleli jako "poklonu mužům a ženám v této zemi, kteří ji věnovali svou energii a umožnili jí v této těžké době fungovat," vysvětlil Hanks.