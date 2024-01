Policie zatím odhalila 175 skutků typu schvalování střelby na FF UK

Policie zatím zjistila 175 poznatků typu schvalování prosincové střelby na Filozofické fakultě Karlovy univerzity. V 98 případech zahájila úkony trestného řízení, přičemž 14 pachatelů bylo potrestáno ve zkráceném řízení a jeden je vyšetřován. Zástupci vedení policie to dnes oznámili členům sněmovního výboru pro bezpečnost, který se zabýval policejním zásahem na fakultě, kde její student zastřelil 14 lidí a poté i sebe.

Počet skutků se za dva dny o deset zvýšil. Náměstek policejního prezidenta Tomáš Kubík v úterý oznámil, že policie se dosud zabývala 165 skutky, které mají návaznost na prosincovou střelbu na fakultě. Podle úterní informace úkony trestního řízení zahájila v 93 případech, ve 12 z nich byly ukončeny. Nejčastějšími skutky byly podle Kubíka schvalování trestného činu (34 případů) a nebezpečné vyhrožování (29), následují násilí proti skupině obyvatel a jednotlivci a šíření poplašné zprávy. V pěti případech jde podle náměstka o cizince, čtyři osoby policie převezla k psychiatrickému vyšetření.

Při střelbě v budově fakulty v centru Prahy, která se stala 21. prosince odpoledne přišlo o život 14 studentů a pedagogů, zraněno bylo 25 lidí. Střelec zranil střelbou i některé osoby mimo fakultu včetně nejméně dvou cizinců.

Úřad vnitřní kontroly policejního prezidia nezjistil pochybení v postupu policie při zásahu proti střelci, zopakoval policejní prezident Martin Vondrášek. „Postup policistů nebyl laxní ani nedbalý, zásah lze hodnotit jako profesionální a rychlý, poskytnutá první pomoc byla profesionální,“ řekl Vondrášek. Úřad vnitřní kontroly doporučil lepší krizovou komunikaci. O skutečnosti, že po střelci pátrá policie kvůli jeho možným sebevražedným úmyslům, nebylo informováno vedení fakulty.

Vondrášek uvedl, že do budoucna bude třeba pokračovat ve výcviku složek integrovaného záchranného systému pro podobné události. Taktická střelecká příprava je podle policejního prezidenta dostatečná, běžné policejní hlídky by ji potřebovaly rozšířit. Prvosledové hlídky by mohly mít rozšířeno vybavení o transportní prvky a páčidla, uvedl Vondrášek. Podle něj bude třeba zlepšit i analytické možnosti policie s ohledem na registry.

GIBS doteď nezahájila řízení ohledně zásahu při střelbě na fakultě

Generální inspekce bezpečnostní sborů (GIBS) doteď nezahájila trestní řízení v souvislosti s policejním zásahem při střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy loni v prosinci. Poslancům z bezpečnostního výboru to dnes řekl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), podle kterého byl postup policie i dalších složek záchranného systému profesionální. Zásah už zkoumala vnitřní kontrola, pochybení nezjistila.

„V této chvíli podle mých informací nezahájila Generální inspekce bezpečnostních sborů žádné trestní řízení, které by bylo vedeno proti nějakému příslušníkovi či služebnímu postupu, který v té chvíli Policie České republiky zvolila,“ uvedl Rakušan. Policie přístupem už prvních hlídek podle něho zabránila mnohem větší tragédii, která mohla nastat. Byly ušetřeny životy a zdraví dalších lidí, kteří se nacházeli v budově fakulty, dodal.

Kvůli zásahu na univerzitě se objevila kritika, že policie situaci podcenila. V den tragického činu se 14 oběťmi měla informace o tom, že čtyřiadvacetiletý útočník, student fakulty ze středočeské obce Hostouň, odjel do Prahy s tím, že si chce vzít život. V jeho bydlišti potom našla mrtvého otce hledaného.

„Veškeré otázky, které ve veřejném prostoru jsou, jsou legitimní a policie se na ně pokouší odpovídat,“ uvedl Rakušan. Upozornil ale na to, že jde o takzvané živé trestní řízení.

Vnitřní kontrola policejního prezidia označila zásah za správný, a to při střelbě i při předchozím pátrání po podezřelém. Úřad ale doporučil zlepšit krizovou komunikaci se zástupci institucí či akcí, kde by se podobný útok mohl příště odehrát.

Po útoku v hlavní budově fakulty spáchal střelec sebevraždu. Podle policie měl na svědomí také dvojnásobnou vraždu v Klánovickém lese, v němž o několik dnů dříve zastřelil muže a jeho dvouměsíční dceru.