Policie obvinila úředníka z MŠMT z několika trestných činů včetně znásilnění
12. 2. 2026 – 11:11 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Policie obvinila úředníka zadrženého v pondělí na ministerstvu školství (MŠMT) z více trestných činů, mimo jiné ze znásilnění, vydírání či nakládání s drogami.
Vyplývá to z vyjádření mluvčího pražského městského státního zastupitelství Aleše Cimbaly. Zadržení nesouvisí s činností, kterou úředník na ministerstvu vykonává. Mluvčí ministerstva Ondřej Macura ČTK potvrdil, že úřad byl informován o zahájení trestního stíhání svého zaměstnance a chce ho zprostit výkonu služby.
Deník N napsal, že policie zadržela vrchního ředitele sekce evropských fondů Václava Velčovského.
"V dotazované věci bylo na základě poznatků získaných v rámci prověřování zahájeno policejním orgánem trestní stíhání jedné fyzické osoby. Na základě poznatků, které jsou v současnou dobu orgánům činným v trestním řízení k dispozici, bylo jednání, které je obviněnému kladeno za vinu, kvalifikováno jako více různých trestných činů uvedených ve zvláštní části trestního zákoníku," uvedl Cimbala.
Stíhaný muž je obviněný ze znásilnění a vydírání, z výroby a nakládání s omamnými a psychotropními látkami, z přechovávání takových látek pro vlastní potřebu, a dále z výroby a nakládání s látkami s hormonálním účinkem a z ohrožování zdraví závadnými potraviny. Obviněný je podle Cimbaly stíhaný na svobodě.
Cimbala upozornil, že případ je v neveřejné fázi přípravného řízení a ve vztahu k obviněnému platí zásada presumpce neviny.
O zadržení úředníka z MŠMT informoval v pondělí server TN.cz. Případ podle něj dozorují žalobci z Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 9. "Kriminalisté Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy provedli realizaci v budově Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR v Praze 9, kde zadrželi muže (r. 1983) pro podezření z několika trestných činů, které nesouvisí s agendou jeho funkce," řekla serveru policejní mluvčí Eva Kropáčová.
"MŠMT již od policie obdrželo usnesení o zahájení trestního stíhání a na jeho základě činí zákonné kroky ke zproštění výkonu služby u tohoto státního zaměstnance," sdělil dnes ČTK Macura. Státní tajemník ministerstva Ondřej Andrys podle Deníku N informoval e-mailem zaměstnance úřadu o tom, že policie Velčovského zadržela. Se zadrženým ředitelem se serveru nepodařilo spojit.
Velčovský podle Deníku N působí na vysokých pozicích na ministerstvu přes deset let. Před tím pracoval na úřadu vlády, na ministerstvu vnitra a v soukromém sektoru.