Počasí jak na houpačce: Již za pár hodin přijde ostrý zlom, hlásí meteorologové
12. 2. 2026 – 11:51 | Magazín | BS
Máme za sebou nebývale teplý den, zima ale ještě neřekla poslední slovo, jak upozorňují odborníci z ČHMÚ.
Teploty se několik posledních dní pohybovaly bezpečně nad bodem mrazu a sněhová pokrývka postupně mizí. Meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu ale upozorňují, že za úplný příchod jara to ještě považovat nemůžeme.
Na některých místech republiky přitom bylo opravdu dost teplo: „Včera jsme nejvyšší teploty zaznamenali v jižních a jihozápadních Čechách, nejtepleji bylo na stanici České Budějovice – Rožnov s teplotou 11,4 °C, teplotu nad 10 °C naměřily ještě stanice v Domažlicích 10,7 °C a ve Strakonicích 10,6 °C,“ informují meteorologové na sociální síti.
Ani dnes se ještě nemáme chystat na žádnou zimu: „Během dnešního dne teploty vystoupí na 5 až 10 °C, na obloze bude zataženo až oblačno a místy bude pršet.“
„Nejvyšší úhrny deště očekáváme na horách v Čechách, mimo hory budou úhrny 1 až 4 mm, na Moravě a ve Slezsku jen do 2 mm. Večer se na horách nad 1100 m n. m. začne objevovat déšť se sněhem nebo sněžení. Také zítra bude teplo, k hodnotě 10 °C budou teploty stoupat na východě a jihovýchodě území,“ upřesňují odborníci.
Pak ale nastoupí očekávaný zlom: „Večer se však začne rychle ochlazovat. Ochlazení pocítíme v průběhu víkendu, kdy sobotní ranní teploty budou kolem 0 °C a v neděli už budou ranní minima kolem -5 °C, při vyjasnění až k -9 °C.“
Podle týdenního výhledu ČHMÚ se bude po mrazivém víkendu zase pomaličku oteplovat, noční teploty ale budou zůstávat pod nulou.
Předpovědní služba AccuWeather očekává mrazivý prakticky celý zbytek února.