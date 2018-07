Jsme za polovinou, hlásí sněmovní komise k OKD. Sobotka mluvil tři a půl hodiny

AKTUALITA - Aktuality autor: šar

Sněmovní komise k privatizaci těžební společnosti OKD je podle předsedy Lukáše Černohorského (Piráti) zhruba v 60 procentech své práce. Černohorský to řekl novinářům v závěru pátečního jednání komise. S výslechy svědků, mezi kterými byli tento týden například členové bývalých vlád Bohuslav Sobotka, Vladimír Špidla, Milan Urban, Jiří Rusnok a Miroslav Grégr, je šéf komise spokojen.

Černohorský novinářům řekl, že se tento týden podařilo vyslechnout polovinu ze zhruba třicítky plánovaných svědků, kteří by měli postupně vypovídat.

Nejdéle se dnes před komisí zdržel bývalý premiér Sobotka. Podle Černohorského mluvil přes tři a půl hodiny, další čas zabrala kontrola protokolu. "Patřil mezi důležité svědky a ty, kteří se podíleli stěžejně na privatizaci minoritního podílu (OKD)," uvedl.

Toho se týkala většina výslechů v tomto týdnu. Černohorský zdůraznil, že zadání komise je širší. Další svědky si komise předvolá na polovinu srpna a na září.

"Když to shrnu, tak (jsme hotovi) zhruba na 60 procent, když to rozdělím úkolově," uvedl Černohorský. Zatím není schopen odhadnout, zda komise stihne svou práci dokončit do 12. října, dokdy má sněmovně předložit závěrečnou zprávu. "Bude záležet, jak se dostaví svědci," uvedl.

Černohorský nevyloučil, že komise by mohla dospět k podání trestního oznámení.

Sobotka pochybení opět popřel

Sobotka v pátek odpoledne zopakoval, že prodej menšinového státního podílu v těžební společnosti OKD firmě Karbon Invest Viktora Koláčka a Petra Otavy se uskutečnil v souladu se zákonem a soutěžními pravidly.

Koláček a Otava žádným způsobem nesignalizovali ministerstvu financí ani vládě, že si nechtějí OKD ponechat, řekl novinářům Sobotka před dnešním slyšením. Poznamenal, že Koláček s Otavou dlouhá léta pracovali na tom, aby získali v OKD většinu.

Sobotka upozornil na to, že privatizace OKD začala už začátkem 90. let, kdy byly do společnosti vloženy i desítky tisíc hornických bytů. Zásadní zlom podle něho přišel v roce 1996. "Stát rozdával akcie OKD zadarmo tak dlouho, až přišel o majoritu," řekl.

"Je absurdní, že je kritizováno naše rozhodnutí, kdy jsme za minoritní podíl dostali více než čtyři miliardy korun," pokračoval Sobotka. Menšinový podíl stát prodal v roce 2004, Sobotka byl tehdy ministrem financí.

Stát tehdy už podle Sobotky nemohl firmu OKD ovlivňovat, privatizace minoritního Karbon Investu byla podle něho logická, když tato firma už OKD kontrolovala.

"Jsem přesvědčený i po 14 letech, které uplynuly od prodeje minoritniho podílu v OKD, že všechno proběhlo v souladu se zákonem, v souladu se soutěžními pravidly Evropské unie," zdůraznil Sobotka. Hájil i cenu 4,1 miliardy korun, byla vyšší než stanovená v posudcích, více peněz podle něho tehdy nikdo nenabízel.

Dlouhé období privatizace

Sobotka promluvil také po své výpovědi.

"Těch otázek bylo velké množství, ale jak jsem byl poučen, nemůžu uvádět žádné podrobnosti o výpovědi ani otázkách, které mi byly kladeny," uvedl. Dodal, že nemá důvod si myslet, že by si komise počínala nekorektně. "Doufám, že se jí podaří zmapovat celé to dlouhé období privatizace OKD, trvala vlastně 28 let," řekl.

Členové sněmovní komise mají prověřit převod státních akcií OKD do vlastnictví jiných osob, zejména zmíněný prodej minoritního podílu v roce 2004. Komise se zaměřuje také na snížení základního jmění černouhelné společnosti ve druhé polovině 90. let, kterým stát přišel o možnost firmu kontrolovat.

Předmětem poslaneckého zkoumání je také plnění závazků nabyvatelem akcií ze smlouvy z roku 2004 a příčiny úpadku OKD a odpovědnosti státních úřadů a osob.

Před dvěma roky skončila společnost OKD v insolvenci. Akcie nástupnické společnosti následně převzala státem vlastněná společnost Prisko.