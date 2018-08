Pokud Bakala nedorazí, obrátíme se na policii, hlásí šéf komise k OKD

AKTUALITA - Aktuality autor: šar

Pokud se finančník Zdeněk Bakala nedostaví v úterý před sněmovní vyšetřovací komisi prověřující privatizaci těžební firmy OKD, komisi nezbude než požádat o součinnost policii. Řekl to předseda komise Lukáš Černohorský (Piráti). Bakala začátkem srpna prostřednictvím svého mediálního zástupce oznámil, že nepřijde.

Černohorský uvedl, že Bakala byl povolán k podání svědecké výpovědi a že komise má pouze jednu pravomoc, a to nechat ho případně předvést policií.

"Takže pokud se zítra (v úterý) nedostaví v daný termín nebo nedorazí nějaká žádost o stanovení náhradního termínu s omluvou, tak samozřejmě nám nezbývá nic jiného než požádat o součinnost Policii České republiky," řekl Černohorský. Dodal, že k rozhodnutí se bude hlasováním vyjadřovat celá komise, protože potřebuje formální dokument, kterým se na policii obrátí. "My můžeme vyzvat k součinnosti Policii České republiky. To, jak to zařídí Policie České republiky, to už nechám na ní," uvedl.

Bakala začátkem srpna prostřednictvím svého mediálního zástupce oznámil, že se před komisi nedostaví. Komise podle něj není nestranná a svým zaměřením zasahuje do probíhajícího soudního řízení. Proto se obává toho, že by jeho výpověď byla zneužita k dalším politickým tlakům na soudní projednávání případů souvisejících s OKD.

Černohorský to ale odmítá. "Vyšetřovací komise zkoumá celé záležitosti od ztráty majority podílu, až po pád společnosti OKD. A nelze odepřít svědeckou výpověď kvůli tomu, že probíhá souběžně ještě soudní jednání, které se zaobírá pouze menšími částmi celého příběhu," řekl.

Bakalova investiční skupina RPG Industries koupila OKD od společnosti Karbon Invest krátce poté, co tato firma získala důlní společnost od státu.

Členové komise mají prověřit převod státních akcií OKD do vlastnictví jiných osob, zejména prodej minoritního podílu v roce 2004. Komise se zaměřuje také na snížení základního jmění černouhelné společnosti ve druhé polovině 90. let, kterým stát přišel o možnost firmu kontrolovat. Předmětem poslaneckého zkoumání je také plnění závazků nabyvatelem akcií ze smlouvy z roku 2004 a příčiny úpadku OKD. Výsledky má předložit plénu na podzim.