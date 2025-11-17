Polární vír ztrácí sílu. Co to znamená pro nadcházející zimu v Evropě?
17. 11. 2025 – 11:03 | Zprávy | Žanet Ka
Rychlý posun v atmosféře může přinést změny v zimním počasí. Pro Evropu a zejména pro Alpy se otevírá možnost delších chladných period, ačkoli rekordní sněhy a mrazivé extrémy nejsou podle aktuálních prognóz pravděpodobné.
Ztráta stability v polárním víru
V době, kdy meteorologové prezentují své dlouhodobé prognózy pro zimní období 2025/26, se objevuje společný motiv: polární vír v horních vrstvách atmosféry se oslabuje. Tento oběh studeného vzduchu nad Arktidou tradičně funguje jako střecha, jenž drží chladný vzduch severně. Jakmile se však vír „rozpustí“ nebo naruší, otevírá se cesta pro masivní přívaly arktického vzduchu směrem k jižním oblastem. Taková vývojová situace v minulosti často znamenala silnější mrazy a bohatší sněhové srážky na středních zeměpisných šířkách.
Co říkají modely pro zimu 2025/26
Dvě z nejrespektovanějších institucí, European Centre for Medium‑Range Weather Forecasts (ECMWF) a National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), hlásí své prognózy již v prvních dnech listopadu. ECMWF ukazuje trend směrem k delším chladným období nad Evropou, zatímco NOAA nenaznačuje jednoznačný posun v případných srážkách či extrémech. Pro Švýcarsko a okolní horské oblasti to znamená následující vyhlídky:
- Nižší šance na extrémně bohaté srážky či silný sněhový ročník.
- Pravděpodobnější jsou pořádné mrazivé etapy v průběhu zimy, než aby se jednalo o kontinuální mráz.
- Průměrná teplota v období prosinec-únor bude spíše nad průměrem, vzhledem k dlouhodobému oteplování a klimatickým změnám.
Pro Čechy a střední Evropu to znamená…
Tyto mechanismy nejvíce ovlivňují střední Evropu, tedy i Českou republiku:
- V případě oslabení polárního víru roste šance na náhlé přívaly chladného vzduchu ze severu nebo severovýchodu. Ty mohou přinést krátkodobé mrazivé dny či výskyt sněhu v nížinách.
- Na druhou stranu, absence výrazně silných signálů pro extrémní sněžení znamená, že pravděpodobnější je spíše běžná zima bez rekordních sněhových nadílek. Pro milovníky zimních sportů v nížinách to může znamenat méně výjimečné sněhové dny, ale v horách bude i nadále nutné počítat se sněhem a mrazem.
- Majitelé domácností, chalup či rekreačních objektů by měli být připraveni na případné delší mrazivé dny, i když celkově zima nebude extrémní. Ekonomicky je tak rozumné počítat se standardní zimní údržbou a případně s nárazovým rozmrazováním či údržbou topení.
Upozornění a realismus
Navzdory tomu, že oslabení polárního víru je pozoruhodné, odborníci varují před dramatickými závěry: „Na základě tohoto signálu nelze vyvozovat, že přijde ‘stoletá’ zima,“ říká meteorolog. Je důležité si uvědomit, že počasí je kombinací mnoha faktorů- polární oběh je jen jedním z nich. Klimatické trendy, celosvětové oteplování i lokální faktory stále ovlivňují to, jak zima skutečně probíhá.
Jak se připravit
- U každé nemovitosti či rekreačního objektu se vyplatí zkontrolovat izolaci, topení a přívod vody, zejména pokud se mrazivé vlny objeví rychle.
- Pro případ horší zimy v menších městech či vesnicích je praktické mít zásobu soli nebo posypu, aby se při náhlém mrazu či náledí dalo reagovat.
Sledujte dlouhodobé prognózy a upozornění meteorologů, pokud se situace kolem polárního víru bude dále vyvíjet, mohou přijít varování před extrémnějšími epizodami.