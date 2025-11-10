Každou zimu bojuje tenhle tvoreček o přežití. Pomoct mu můžete docela snadno
10. 11. 2025 – 14:23 | Magazín | Žanet Ka
Pro sýkory představuje zima nejtěžší období roku. Přesto mohou i obyčejné zahrady či balkony nabídnout útočiště, které rozhodne o přežití. Naučte se, jak postavit budku, vybrat vhodné krmivo a pomoci přírodě, která nám to vrací po celý rok.
Jsou malé, živé a statečné. Sýkory s námi zůstávají i v době, kdy většina ptáků odletí na jih. Ale zima je pro ně těžká zkouška. Chlad, sníh a nedostatek potravy dokážou být smrtící kombinací. Každý rok mnoho z nich nepřežije. Přitom právě na zahradách, balkonech a u domů mohou lidé pomoci. Stačí málo a můžete se stát jejich spojencem v době, kdy to nejvíc potřebují.
Proč je zima pro sýkory tak nebezpečná
Zatímco jiné druhy odlétají za teplem, sýkory zůstávají. V zimě ale trpí nedostatkem hmyzu, který je jejich hlavním zdrojem bílkovin, a také nedostatkem úkrytů. Mrazivé noci je stojí mnoho energie, kterou musí neustále doplňovat. Urbanizace a úbytek stromových dutin ztížily jejich přirozené přežívání, tak právě tady mohou pomoci lidé.
Podle České společnosti ornitologické (ČSO) dokáže dobře rozmístěné krmítko a ptačí budka výrazně zvýšit šanci sýkor na přežití zimy. Stačí vytvořit malý kout bezpečí a přidat potravu, která dodá energii.
Ptačí budka: jednoduché útočiště, které zachraňuje životy
Nejúčinnější ochranou je hnízdní budka. Poskytne teplo, úkryt před sněhem, větrem i kočkami.
Materiál: Dřevo je ideální- prodyšné, izolační a bezpečné. Plast či kov se nedoporučují, mohou vytvářet kondenzaci.Rozměry otvoru:
- 32 mm pro sýkory koňadry
- 28 mm pro sýkory modřinky
- Povrchová úprava: Stačí přírodní olej (např. lněný), nikdy chemický nátěr.
- Údržba: Na jaře budku vyčistěte, ideálně se sklápěcí střechou pro snadný přístup.
Aby budka skutečně chránila, zavěste ji alespoň 2 metry nad zemí, nejlépe na jih či jihovýchod, mimo dosah větru a hluku.
Krmítko: zdroj energie, který rozhoduje o přežití
Krmítka jsou v zimě pro sýkory doslova energetickými stanicemi. Jejich potrava by měla být vydatná, ale přirozená.
Ideální volby:
- Tukové koule bez plastové síťky
- Slunečnicová semínka (nejlépe neloupaná)
- Nesolené arašídy, ovesné vločky, strouhané jablko
- Bobule, které simulují přirozenou potravu v přírodě
Naopak se vyhněte:
- Pečivu, slaným nebo sladkým jídlům
- Chemicky ošetřeným semenům
Krmítko umístěte poblíž stromu nebo keře, kam se ptáci mohou uchýlit před predátory. Pravidelně ho čistěte, aby se zabránilo šíření nemocí.
Voda: zapomenutý dar v době mrazu
Mnoho lidí si neuvědomuje, že ptáci v zimě netrpí jen hladem, ale i žízní. Zamrzlé louže a jezírka jim znemožňují přístup k vodě. Pomoci můžete tak, že jim připravíte mělké napajedlo s nezamrzlou vodou.
Tipy:
- Použijte keramickou nebo plastovou misku s vodou
- Přidejte malý plovoucí míček- jeho pohyb brání zamrznutí
- Vodu pravidelně měňte
Čistá voda je nezbytná nejen pro pití, ale i pro čištění peří, které sýkorám pomáhá udržet tepelnou izolaci.
Proč tím pomáháte i sobě
Pomáhat sýkorám není jen otázkou soucitu. Tito ptáci jsou neúnavní spojenci zahradníků, když v období hnízdění dokážou zkonzumovat až 500 housenek denně, čímž chrání úrodu i okrasné rostliny. Tím, že jim pomůžete přežít zimu, posilujete přirozenou rovnováhu na své zahradě a přispíváte k ochraně biodiverzity.
Malý čin s velkým dopadem
Postavit ptačí budku, nasypat semínka nebo připravit napajedlo nezabere víc než pár minut. Pro sýkory to ale znamená rozdíl mezi přežitím a smrtí. Otevřete jim letos dveře své zahrady, odmění se vám veselým zpěvem, pohybem mezi větvemi a živou přítomností, která promění i ten nejchladnější zimní den v něco milého.