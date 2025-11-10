Dnes je pondělí 10. listopadu 2025., Svátek má Evžen
10. 11. 2025 – 14:23 | Magazín | Žanet Ka

Každou zimu bojuje tenhle tvoreček o přežití. Pomoct mu můžete docela snadno
zdroj: Freepik.com
Pro sýkory představuje zima nejtěžší období roku. Přesto mohou i obyčejné zahrady či balkony nabídnout útočiště, které rozhodne o přežití. Naučte se, jak postavit budku, vybrat vhodné krmivo a pomoci přírodě, která nám to vrací po celý rok.

Jsou malé, živé a statečné. Sýkory s námi zůstávají i v době, kdy většina ptáků odletí na jih. Ale zima je pro ně těžká zkouška. Chlad, sníh a nedostatek potravy dokážou být smrtící kombinací. Každý rok mnoho z nich nepřežije. Přitom právě na zahradách, balkonech a u domů mohou lidé pomoci. Stačí málo a můžete se stát jejich spojencem v době, kdy to nejvíc potřebují.

Proč je zima pro sýkory tak nebezpečná

Zatímco jiné druhy odlétají za teplem, sýkory zůstávají. V zimě ale trpí nedostatkem hmyzu, který je jejich hlavním zdrojem bílkovin, a také nedostatkem úkrytů. Mrazivé noci je stojí mnoho energie, kterou musí neustále doplňovat. Urbanizace a úbytek stromových dutin ztížily jejich přirozené přežívání, tak právě tady mohou pomoci lidé.

Podle České společnosti ornitologické (ČSO) dokáže dobře rozmístěné krmítko a ptačí budka výrazně zvýšit šanci sýkor na přežití zimy. Stačí vytvořit malý kout bezpečí a přidat potravu, která dodá energii.

Ptačí budka: jednoduché útočiště, které zachraňuje životy

Nejúčinnější ochranou je hnízdní budka. Poskytne teplo, úkryt před sněhem, větrem i kočkami.

Materiál: Dřevo je ideální- prodyšné, izolační a bezpečné. Plast či kov se nedoporučují, mohou vytvářet kondenzaci.Rozměry otvoru:

  • 32 mm pro sýkory koňadry
  • 28 mm pro sýkory modřinky
  • Povrchová úprava: Stačí přírodní olej (např. lněný), nikdy chemický nátěr.
  • Údržba: Na jaře budku vyčistěte, ideálně se sklápěcí střechou pro snadný přístup.

Aby budka skutečně chránila, zavěste ji alespoň 2 metry nad zemí, nejlépe na jih či jihovýchod, mimo dosah větru a hluku.

Krmítko: zdroj energie, který rozhoduje o přežití

Krmítka jsou v zimě pro sýkory doslova energetickými stanicemi. Jejich potrava by měla být vydatná, ale přirozená.

Ideální volby:

  • Tukové koule bez plastové síťky
  • Slunečnicová semínka (nejlépe neloupaná)
  • Nesolené arašídy, ovesné vločky, strouhané jablko
  • Bobule, které simulují přirozenou potravu v přírodě

Naopak se vyhněte:

  • Pečivu, slaným nebo sladkým jídlům
  • Chemicky ošetřeným semenům

Krmítko umístěte poblíž stromu nebo keře, kam se ptáci mohou uchýlit před predátory. Pravidelně ho čistěte, aby se zabránilo šíření nemocí.

Voda: zapomenutý dar v době mrazu

Mnoho lidí si neuvědomuje, že ptáci v zimě netrpí jen hladem, ale i žízní. Zamrzlé louže a jezírka jim znemožňují přístup k vodě. Pomoci můžete tak, že jim připravíte mělké napajedlo s nezamrzlou vodou.

Tipy:

  • Použijte keramickou nebo plastovou misku s vodou
  • Přidejte malý plovoucí míček- jeho pohyb brání zamrznutí
  • Vodu pravidelně měňte

Čistá voda je nezbytná nejen pro pití, ale i pro čištění peří, které sýkorám pomáhá udržet tepelnou izolaci.

Proč tím pomáháte i sobě

Pomáhat sýkorám není jen otázkou soucitu. Tito ptáci jsou neúnavní spojenci zahradníků, když v období hnízdění dokážou zkonzumovat až 500 housenek denně, čímž chrání úrodu i okrasné rostliny. Tím, že jim pomůžete přežít zimu, posilujete přirozenou rovnováhu na své zahradě a přispíváte k ochraně biodiverzity.

Malý čin s velkým dopadem

Postavit ptačí budku, nasypat semínka nebo připravit napajedlo nezabere víc než pár minut. Pro sýkory to ale znamená rozdíl mezi přežitím a smrtí. Otevřete jim letos dveře své zahrady, odmění se vám veselým zpěvem, pohybem mezi větvemi a živou přítomností, která promění i ten nejchladnější zimní den v něco milého.

