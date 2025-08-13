Pohřešovaný muž byl nalezen po 28 letech. Šťastný konec ale nečekejte
13. 8. 2025 – 15:44 | Zpravodajství | Alex Vávra
Po 28 letech tání ledovce v odlehlých horách Pákistánu odhalilo dokonale zachované tělo muže, který beze stopy zmizel během sněhové bouře. Příběh rodinného pátrání a nečekaného nálezu píše mrazivou i dojemnou tečku za třemi desetiletími nejistoty.
V odlehlých horách severního Pákistánu se odehrál objev, který by klidně mohl být námětem pro dokumentární film. Tělo muže, jenž zmizel před téměř třiceti lety, bylo nalezeno dokonale zachované v ledovci, který odhalilo rychlé tání ledu. Nález se uskutečnil 1. srpna v údolí Supat, přezdívaném Lady Valley, v oblasti Kohistán. Pastýř Omar Khan, který oblast dobře zná, popsal okamžik pro BBC Urdu: „To, co jsem viděl, bylo neuvěřitelné. Tělo bylo celé, oblečení nebylo ani roztržené.“
Vedle těla ležel průkaz totožnosti, díky kterému se podařilo odhalit identitu pohřešovaného. Šlo o Naseeruddina, muže, který zmizel v červnu 1997. Policie nález potvrdila a po oznámení se začali ozývat místní, kteří si na tehdejší události dobře pamatovali.
Zmizení uprostřed bouře
Naseeruddin, tehdy 31letý, měl manželku a dvě děti. Osudného dne cestoval na koni se svým bratrem Kathiruddinem. Ten den bratry vyhnal z domova rodinný spor. Byli nuceni opustit údolí Palas a vydat se do oblasti Alai tehsil v Khyber Pakhtunkhwa. Ráno dorazili do cíle a odpoledne se Naseeruddin rozhodl vstoupit do jeskyně. Když se nevrátil, Kathiruddin ho šel hledat, ale po bratrovi nebylo ani stopy. Spolu s dalšími lidmi z okolí prohledali oblast, ale marně. Policie později uvedla, že během silné sněhové bouře pravděpodobně spadl do trhliny v ledovci.
Rodina po něm pátrala roky. „Nenechali jsme kámen na kameni, abychom ho našli,“ vzpomíná synovec Malik Ubaid. Strýcové a bratranci se opakovaně vydávali na ledovec, ale možnosti tehdejší doby neumožňovaly bezpečné vyzvednutí těla. Nakonec naděje vyhasla – až do letošního léta.
Tání odhaluje skrytá tajemství
Odborníci vysvětlují, že podmínky v ledovci těla zmrazí rychle, čímž se zabrání jejich rozkladu. Nízký obsah kyslíku a vlhkosti způsobí mumifikaci. To byl i případ Naseeruddina – ležel 28 let uvězněný v ledu, dokonale chráněn před časem. Pákistán je domovem zhruba sedmi tisíc ledovců, což je nejvíce mimo polární oblasti. Tyto ledové giganty však vlivem klimatické změny ustupují alarmující rychlostí. V severních oblastech Čitrálu a Gilgit-Baltistánu, známých jako Třetí pól, dochází k dramatickým změnám. Výzkum z roku 2023 varuje, že pokud budou emise pokračovat na současné úrovni, mohou himálajské ledovce do konce století přijít až o dvě třetiny svého objemu.
S ubývajícím ledem se objevují i příběhy ukryté po desetiletí. Ledovce v minulosti vydaly mumifikovaná těla vojáků z první světové války, horolezce ztracené na alpských štítech i částečně zachované ostatky Sandyho Irvineho, který zmizel na Everestu před sto lety. Tyto nálezy jsou fascinující nejen pro vědce, ale i pro rodiny, které po svých blízkých marně pátraly celé generace. Příběh Naseeruddina se tak zařadil mezi ně. A pro jeho rodinu, která po téměř třech dekádách čekání konečně dostala odpověď, to muselo být obrovskou úlevou – a možná i konečným smířením s osudem.