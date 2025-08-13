Budeme žít tisíc let? Technologie slibuje, kritici varují
13. 8. 2025 – 14:52 | Zpravodajství | Alex Vávra
Může člověk žít tisíc let? Futurologové tvrdí, že technologie nás k tomu může dovést už během několika desetiletí. Otázkou ale zůstává, zda by takový krok lidstvu skutečně prospěl.
Podle některých futurologů stojí lidstvo na prahu epochálního průlomu, který by mohl zásadně změnit podobu života na Zemi. Nejde přitom o skromné prodloužení průměrné délky života na sto let v dobrém zdraví, jak usilují tradiční výzkumníci dlouhověkosti. Vizionáři jako Ray Kurzweil, Ian Pearson či Aubrey de Grey hovoří o možnosti natáhnout lidskou existenci až na tisíc let.
Kurzweil předpovídá, že už v roce 2029 dojde k technologické singularitě – okamžiku, kdy umělá inteligence překoná tu lidskou. Do poloviny století má přijít úplné propojení člověka a stroje pomocí rozhraní mozek–počítač, cloudového vědomí a nanobotů v těle. Podle něj to povede k nesmrtelnosti mysli a vzniku kolektivní inteligence nesrovnatelně silnější, než jakou máme dnes.
Pearson předpokládá, že do roku 2050 by někteří lidé mohli obejít omezení stárnoucího těla díky genetickému inženýrství, robotice a digitálnímu vědomí nahranému do virtuálního prostoru či umělých těl. Postupně by se tyto technologie měly šířit i mezi střední třídu. De Grey odhaduje, že do roku 2050 se stárnutí stane léčitelným onemocněním.
Technologie jako spasitel i hrozba
Nadšení pro technologii jako hlavní motor civilizace má své příznivce i odpůrce. Podnikatel Marc Andreessen ve svém Manifestu techno-optimisty prohlašuje, že technologie je vrcholem lidské ambice a hnací silou pokroku. Odborníci z akademického prostředí ale varují, že složité problémy, jako je chudoba, nelze vyřešit jen technologickými prostředky. Ty tvoří pouze část mozaiky, která musí zahrnovat i politická, sociální a ekonomická opatření.
Víra, že technologie vyřeší všechny problémy, může podle kritiků posilovat moc a vliv úzké skupiny lidí na úkor zbytku společnosti. Přesto oba vizionáři, Pearson i de Grey, věří, že benefity z oblasti medicíny a biotechnologií se časem dostanou k širším vrstvám obyvatelstva a přinesou nejen delší život, ale i účinnější léčbu nemocí.
Správný směr, nebo slepá ulička?
Otázka, zda by praktická nesmrtelnost byla skutečně přínosem, zůstává otevřená. Na jedné straně by mohla přinést ohromné možnosti – lidé by měli čas dosáhnout větších vědeckých, uměleckých i společenských úspěchů a prožít život bez strachu z nevyhnutelného konce. Mohlo by to vést k rozvoji lidského poznání a k hlubšímu porozumění světu.
Na straně druhé vyvstávají závažné problémy. Extrémně dlouhý život by mohl vést k přelidnění, vyčerpání zdrojů a prohloubení sociálních nerovností. Otázkou je také, zda by lidé neztratili motivaci k činu, pokud by před nimi leželo prakticky nekonečné množství času. A není jisté, zda by se při takové délce života dokázala společnost vyrovnat s generační obměnou a inovacemi. Praktická nesmrtelnost by tedy mohla být buď vrcholem lidského pokroku, nebo nebezpečným experimentem s nepředvídatelnými důsledky. Odpověď na to, zda by šlo o krok správným směrem, bude záviset nejen na technologii samotné, ale i na hodnotách a rozhodnutích, které lidstvo učiní.