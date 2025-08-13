Před 80 lety se do vlasti vrátili letci, kteří sloužili v RAF
13. 8. 2025 – 16:29 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Lidé si dnes v Praze připomněli Čechoslováky, kteří za druhé světové války sloužili v britském Královském letectvu (RAF).
U památníku poblíž Letiště Václava Havla uctili jejich památku zástupci armády, politici či diplomaté. Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) v projevu vyzdvihl hrdinství letců. Byli podle něj těmi, kdo posílil vazbu Československa k Západu. Akce se konala u příležitosti 80 let od oficiálního návratu letců do vlasti.
"Jsme povinováni k našim hrdinům, abychom šli v jejich stopách. Abychom si uvědomili, že oni byli těmi prvními, co posílili, navázali, upevnili naší transatlantickou vazbu, naši vazbu k Západu, ke svobodě, k demokracii, k tomu, že budeme chránit lidskou důstojnost," řekl Vystrčil. Lidé by podle něj neměli zapomínat, co letci představovali a jakým způsobem se stavěli k obraně země. "Abychom se tím nechali inspirovat," dodal. Připomněl také, že po válce byli letci přivítáni jako hrdinové, po únoru 1948 se však stali obětí perzekuce. Aktuální je podle něj v současnosti věta, kterou pronesl československý stíhací pilot František Fajtl. "Když se ho zeptali, co je to komunismus, řekl: "Co slovo to lež, co čin to zločin," uvedl předseda Senátu.
Zástupce velitele vzdušných sil české armády Petr Tománek v projevu označil dnešní den za symbol odvahy. Letci podle něj odešli do neznáma a byli připraveni obětovat to nejdražší. "Vnímáme to taky jako symbol, být připraven bojovat proti zlu a symbol toho, jak lehce můžeme ztratit svobodu a jak těžce musíme bojovat, abychom ji získali nazpátek," dodal. Čeští letci podle něj dnes pokračují v tomto odkazu hrdinů a jsou připraveni bojovat proti zlu.
Účast československých letců v boji proti nacismu tvoří jednu z nejslavnějších kapitol zahraničního odboje v letech druhé světové války. Do řad RAF tehdy vstoupilo na 2500 Čechoslováků, vedle letců tam působil také pozemní personál. Českoslovenští letci uskutečnili podle historiků přes 40.000 bojových vzletů, zneškodnili zhruba 365 německých letounů a šest raket V-1, potopili několik lodí a ponorek a na důležité nepřátelské cíle v nacistickém Německu či okupovaných územích svrhli přes milion kilogramů pum. Službu zaplatilo životem 529 z nich, 250 jich bylo zraněno a 52 zajato.
Památník u pražského letiště vznikl před deseti lety, připomíná návrat českých a slovenských letců z československých perutí RAF, kteří 13. srpna 1945 přistáli v osvobozené vlasti.