Pohraničníci nedovolili bývalému ukrajinskému prezidentovi Porošenkovi odjet ze země

V cestě mu zabránili pohraničníci, podle kterých neměl potřebná povolení. Poprvé se exprezident hranici pokusil neúspěšně překročit v pátek pozdě večer. Na facebooku o tom informovala parlamentní frakce Porošenkovy strany Evropská solidarita, informovala agentura Reuters.

Ukrajinská média uvedla, že Porošenko nesměl překročit hranici z Ukrajiny do Polska kvůli „technickým problémům“ s povolením, které mu umožňuje opustit zemi.

Podle Evropské solidarity měl ale exprezident všechna nezbytná povolení a byl zařazen do oficiální delegace ukrajinského parlamentu na jednání v Litvě. Porošenko měl ve Vilniusu absolvovat řadu jednání, setkat se měl mimo jiné s litevským prezidentem Gitanasem Nausédou. Následně se měl zúčastnit také zasedání Evropské lidové strany v Rotterdamu, uvedla jeho strana.

Porošenko je v současnosti na Ukrajině vyšetřován kvůli podezření z velezrady, z financování terorismu a z vytvoření teroristické organizace. Podle úřadů se ještě před zvolením prezidentem v roce 2014 dohodl - i s lidmi z nejvyššího vedení Ruska - na nákupu uhlí za 1,5 miliardy hřiven (asi 1,16 miliardy Kč) z území ovládaného proruskými separatisty v oblasti Donbasu. Tento nákup zvýšil podle vyšetřovatelů závislost Ukrajiny na Rusku a na separatistech, ztížil diverzifikaci energetických zdrojů a podkopal hospodářskou bezpečnost státu.

Border Guards prevented MP Poroshenko from leaving Ukraine to take part in the NATO Parliamentary Assembly session



Ex-President Petro Poroshenko is a member of @ua_parliament's Permanent Delegation to @natopapress. https://t.co/WykU5qrJ5ghttps://t.co/CkbY6MnTPB