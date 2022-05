Putin tvrdí, že je připraven znovu jednat s Kyjevem o míru

Podle agentury TASS to uvedla kremelská tisková služba. Zamrzlá jsou ovšem mírová jednání podle Putina nikoli kvůli Rusku, ale kvůli Ukrajině. Scholz a Macron požadovali po Putinovi okamžité příměří a stažení ruských vojsk z Ukrajiny, uvedl mluvčí německé vlády. TASS připomněl, že se v tomto třístranném formátu Putin, Macron a Scholz spojili poprvé od 12. března.

„Zvláštní pozornost se věnovala stavu jednání, která jsou zamrzlá kvůli Kyjevu,“ uvedl v prohlášení k telefonátu Kreml. „Vladimir Putin potvrdil otevřenost ruské strany k obnovení dialogu,“ dodal. Podle agentury TASS Putin také znovu varoval Západ před dodávkami těžkých zbraní na Ukrajinu, které by mohly podle něj situaci na Ukrajině destabilizovat.

Německý kancléř a francouzský prezident Putina podle mluvčího německé vlády vyzvali k okamžitému příměří na Ukrajině a stažení ruských vojsk. „Ruského prezidenta vyzvali k vážným přímým rozhovorům s ukrajinským prezidentem a diplomatickému řešení konfliktu,“ dodal mluvčí.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v minulosti uvedl, že podle něj dává smysl jen přímé jednání s Putinem. To zopakoval i v rozhovoru poskytnutém v pátek nizozemské stanici NOS, které řekl, že nemá smysl hovořit s nikým jiným než s Putinem, protože ruský prezident vytvořil stát, ve kterém důležitá rozhodnutí přijímá pouze on.

Podle Elysejského paláce Macron a Scholz rovněž požadovali, aby Moskva osvobodila 2500 ukrajinských obránců oceláren Azovstal v Mariupolu, které Rusové zajali. Putin podle agentury DPA představitele Německa a Francie ujistil, že se se zajatci z Azovstalu zachází v souladu s mezinárodním humanitárním právem. Slíbil, že k nim získají přístup zástupci Mezinárodního výboru Červeného kříže.

Obšírně se podle Kremlu hovořilo také o potravinové bezpečnosti. Putin řekl, že Rusko je ochotno diskutovat o způsobech, jak umožnit Ukrajině vyvážet obilí z černomořských přístavů. Rusko a Ukrajina představují téměř třetinu celosvětových dodávek pšenice. Rusko je také klíčovým globálním vývozcem hnojiv a Ukrajina je významným vývozcem kukuřice a slunečnicového oleje.

⚡️Putin claims Russia ready to renew peace talks, repeats demand for sanctions relief.



Russian dictator Vladimir Putin held a phone call with French President Emmanuel Macron and German Chancellor Olaf Scholz on May 28.