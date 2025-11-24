Pohled jak z Olympu! Žhavá Tereza Mašková se předvedla v maličkých bikinách, je nač se dívat
24. 11. 2025 – 13:00 | Magazín | Jana Strážníková
Růžovovlasá zpěvačka udělala fanouškům pěkně rozpálenou radost.
Když jsme nezaměnitelnou zpěvačku Terezu Maškovou viděli u nás v Česku naposled, bylo to nejspíš na Karlově mostě, kde si střihla hudební seanci se švýcarským violoncellistou Jodokem Cello.
Ale i kdyby nezpívala, stejně by ji nešlo přehlédnout. A to nejen díky ikonickým růžovým vlasům, ale také obrovské a extrémně chundelaté bílé bundě.
Na sociální síti ale nyní provedla skok z extrému do extrému. Zimní (a vlastně i všechno ostatní) oblečení letělo na zem a Tereza zrychluje tep fanouškům pouze v nepříliš rozměrných bikinách.
Vyrazila si totiž na Maledivy.
„Album, plánování turné, koncerty… jedno z nejnáročnějších období je za námi. A za týden nás čeká ještě náročnější… velké přípravy na O2 universum, spoustu prosincových koncertů a další videoklip. Ale teď zasloužená dovolená v ráji, který miluji. Místo, kde chci načerpat sílu, klid a inspiraci,“ připsala.
Sledující poté, co našli dost vnitřního klidu na to, aby byli schopni psát souvislé věty, nezapomněli Tereze doporučit, aby tentokrát nepodcenila opalovací krém.
Naráží tím samozřejmě na letošní červenec, kdy se zpěvačce podařilo se prvotřídně spálit. Což je ostatně také k vidění na zpěvaččině Instagramu, stačí jen odskrolovat trochu dolů.
