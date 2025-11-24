Inspirace, nebo podivná výchova? Maminka Jakuba Prachaře: "Dětem do soukromí nelezu"
24. 11. 2025 – 13:30 | Magazín | Jana Strážníková
Oblíbená herečka prozradila svůj nepříliš běžný přístup k rodičovství.
Oblíbená herečka Dana Batulková se jako členka ansámblu legendárního seriálu Comeback přišla podívat na křest Ozzákovy kuchařky. U té příležitosti prozradila, že se svou postavou ze seriálu, vlezlou Marcelkou Divišovou, nemůže ztotožnit.
V soukromí totiž vyznává pravý opak, což znamená, že její děti, Jakub Prachař a Mariana Prachařová, nejsou pod žádným dozorem.
„Ona je prostě hrozně vlezlá, nasáčkovala se do té rodiny a opanovala toho Tomiho Paciho, tak to já vůbec ne,“ prohlásila Dana rozhodně o svém seriálovém alter egu pro eXtra.cz.
Kdyby všichni na světě měli její vychování, měli bychom se o poznání krásněji. V její rodině se totiž respektuje soukromí a osobní prostor je svatý.
„Já jsem takhle byla vychovaná i od rodičů. My si nelezeme do soukromí a neodpovídám na nevyžádané otázky,“ prozradila.
A týká se to i dětí: „Pokud se mě nezeptají nebo nepotřebují, tak já absolutně se do soukromí nepletu. Když potřebují něco říct nebo se zeptat, tak ano, ale jinak vlastně jim nezasahuji do ničeho.“
Rovnou i dodala, že se nezatěžuje čtením komentářů na internetu: Ať už na sebe, nebo na slavné potomky.
„Zlé věci, které tam lidi píšou, tak je to zřejmě jako největší uvolnění pro ně. Kdo na to má čas? Já ani nemám čas to číst, ale mně to fakt jako je jedno,“ smála se.