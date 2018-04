Bělobrádek navrhuje novou vládu. Menšinovou bez ANO, SPD a komunistů

AKTUALIZOVÁNO AKTUALITA - Aktuality autor: von

Originální cestu ze současné politické krize nabízí lidovecký předseda Pavel Bělobrádek. ODS, Piráti, ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN by měli společně vytvořit menšinovou vládu. Nebyl by v ní kromě KSČM a SPD zastoupen i vítěz podzimních voleb hnutí ANO. Aby mohla taková vláda získat podporu Sněmovny, muselo by ji ANO podpořit. Poslanci hnutí ale chtějí za premiéra pouze svého předsedu Andreje Babiše. Rozhodující pro vznik nové vlády ale bude výsledek dnešního setkání právě Babiše s prezidentem Milošem Zemanem.

O konzultaci na Hradě v tomto týdnu požádá i Bělobrádek. Už dnes oslovil Hrad s prosbou o schůzku s prezidentem předseda ODS Petr Fiala. Neschopnost hnutí ANO složit vládu podle něj dovedla Českou republiku do politické krize.

Ve středu Bělobrádek navrhne lídrům ostatních stran, jestli by byli ochotni zabývat se myšlenkou společné menšinové vlády, aby byl kandidát na premiéra nadstranický, nestranický nebo z okruhu stran, které nejsou extremistické ani radikální. "Pak bychom mohli nabídnout programovou spolupráci hnutí ANO," řekl. Případná menšinová vláda stran, které nejsou extremistické a radikální, by podle Bělobrádka mohla akcentovat programové body hnutí ANO. Takové řešení by bylo opakem Babišových snad získat tichou podporu menšinové jednobarevné vládě ANO za programové ústupky ostatním stranám. Podle lídrů ostatních stan je zvažování takového řešení předčasné, čekají, jak se dnes vyjádří prezident.

Čeká se na Zemana

Předseda Pirátů Ivan Bartoš uvedl, že nebyly dosud vyčerpány všechny možnosti, jak mohlo ANO vyřešit povolební situaci. Pokud by Babiš netrval na funkci premiéra, otevírala by se možnost pokračování koalice ANO s ČSSD a KDU-ČSL, řekl. Pirátům by to ale nestačilo. Bartoš také kritizoval eventualitu úřednické vlády. "Pokud bychom se o vládě odborníků měli bavit, návrhy by měly vzejít ze Sněmovny, konsensuálně od stran, které by pak dodaly 101 hlasů vládě," uvedl.

Podle Fialy je nyní na tahu Zeman. Návrh lidovců podle něj nedává reálnou šanci na sestavení vlády. "Jednáním se ale nebráníme," uvedl. Zeman stále Babiše nezbavil možnosti skládat kabinet, upozornil.

Podle předsedy sněmovního klubu STAN Jana Farského předvedlo ANO při jednání o vládě "pětiměsíční maraton neschopnosti". "My jsme naše podmínky definovali, nebudeme ve vládě s trestně stíhanou osobu, druhá podmínka je jasné prozápadní směřování, nezpochybnitelná pozice v EU a NATO," uvedl. Vláda se podle něj nesmí opírat o extremisty.

Podle předsedy TOP 09 Jiřího Pospíšila by prezident neměl druhý pokus k sestavení vlády svěřovat Babišovi ani nikomu jinému z ANO, východiskem nejsou ani předčasné volby. "Prezident by měl jmenovat zástupce jiné parlamentní strany," míní.

ČSSD se těší na opoziční roli

Předseda SPD Tomio Okamura řekl, že chce jednat o možnosti realizace programu SPD na vládní úrovni. Ve čtvrtek odpoledne o tom bude mluvit s prezidentem. "Jsme přesvědčeni, že je možná dohoda na stávajícím půdorysu ve Sněmovně," řekl.

Šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka novinářům řekl, že ČSSD po krachu jednání s ANO bude konstruktivní opozicí a bude posuzovat návrhy ve Sněmovně podle obsahu, ne podle předkladatele.

ANO má o premiérovi jasno

Poslanci ANO nadále považují svého stranického předsedu za jediného kandidáta hnutí na funkci premiéra. Dnes se na tom shodl poslanecký klub ANO, oznámil novinářům jeho předseda Jaroslav Faltýnek. "Hnutí ANO má na pozici premiéra jednoho kandidáta, a tím je Andrej Babiš," řekl Faltýnek.

Pokud by ANO od nominace Babiše do premiérské funkce ustoupilo, je s hnutím připraveno spolupracovat více stran. Kromě ČSSD tuto ochotu vyjádřili i lidovci nebo Starostové. Tyto tři strany mají spolu s ANO ve Sněmovně 109 poslanců.

Zeman pověřil Babiše sestavením kabinetu po loňských říjnových volbách, ve kterých jeho hnutí získalo nejvíc hlasů. Babiš vytvořil jednobarevnou menšinovou vládu, která v polovině ledna nezískala důvěru Sněmovny. Prezident poté pověřil Babiše jednáním o vzniku nového kabinetu, přičemž premiérovi v demisi dal čas do léta. Znovu ho premiérem dosud nejmenoval.