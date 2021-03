Babiš chce úřední maturitu, podle odborníků o ní ale má rozhodovat ministr školství

O případných úpravách v maturitách by podle školských asociací a spolků neměl rozhodovat předseda vlády, ale ministr školství (MŠMT) s odborníky.

Školské asociace a spolky zásadně odmítají návrh premiéra Andreje Babiše na úřední maturity pro letošní maturanty. Považují ho za nesystémový a populistický. Důvodem pro rušení maturitní zkoušky podle nich nemůže být výuka na dálku. Uvažovat by se o tom mělo jedině, pokud by vláda nedokázala snížit šíření covidu-19. Vyplývá to z prohlášení, které ČTK zaslala Asociace ředitelů gymnázií a Unie školských asociací CZESHA, a z vyjádření předsedkyně spolku Učitelská platforma Petry Mazancové.

Populistické gesto směrem ke studentům

Babiš v rozhovoru pro Mladou frontu Dnes uvedl, že maturanti by letos nemuseli skládat maturitní zkoušku a na maturitním vysvědčení by mohli mít známky podle průměru za celé své studium střední školy. Studenti, kteří by udělení úřední maturity odmítli, nebo by nesouhlasili s výslednou známkou, by si podle něj pak mohli udělat klasickou zkoušku. Svůj návrh zdůvodnil premiér stovkami e-mailů od studentů. S ministrem školství Robertem Plagou je ohledně letošních maturit dlouhodobě v rozporu, uvedl.

Podle Mazancové by ale premiér měl spíš jasně říct, že snaha učitelů o co nejlepší distanční vzdělávání není zbytečná. Jeho návrh považuje za nesystémový. „Vadí nám, že kompetence ministra školství populisticky bez rozhovoru s členem vlády, který má resort v gesci, na sebe bere pan premiér. To dává pocit, že je to populistické gesto směrem ke studentům,“ řekla. Babišův návrh podle ní zároveň uvádí studenty do nejistoty. „Vzhledem ke zkušenosti, jak se vydávají opatření a pak se berou zpátky, tak aktuálně si nemůžou říct, že budou mít úřední maturitu,“ dodala.

Podle údajů Cermatu se k jarnímu termínu maturit přihlásilo poprvé 72.751 studentů. Státní maturitní testy se mají konat od 3. do 7. května, školní maturity od 16. května. Praktické maturity začínají podle vyhlášky ministerstva od 1. dubna.

„O průběhu maturitní zkoušky by měli rozhodnout odborníci a MŠMT, nikoliv předseda vlády,“ uvedla ve svém prohlášení Unie školských asociací CZESHA. Podobné stanovisko vydala i Asociace ředitelů gymnázií (AŘG). „O možnosti, které navrhuje pan premiér, je možné uvažovat, pokud by pandemická situace neumožnila konat maturitní zkoušky do konce června,“ uvedla ve svém prohlášení AŘG. Podle unie CZESHA by měly být úřední maturity mezi posledními možnostmi řešení, pokud by se nezlepšila aktuální epidemická situace. Podle Mazancové by se dala dělat ústní maturita i na dálku. Poznamenala, že nechápe, proč se na tuto možnost rezignovalo.

Otázka podle ní také je, jak by se v případě zrušení maturitních zkoušek měly podle premiéra řešit přijímací zkoušky na střední a vysoké školy. Poukázala na to, že stejně jako u maturit i v jejich případě platí, že jsou nyní žáci ve srovnání s minulostí v těžší situaci, přitom se pro ně v tomto ohledu žádná velká úleva neplánuje.

Podle mluvčí ministerstva školství Anety Lednové úřad s ohledem na epidemický vývoj jedná se zástupci škol a ve hře jsou například posuny termínů nebo další úpravy obsahu maturit. Rozhodnutí by mělo padnout do konce příštího týdne. Už v lednu ministr oznámil, že se podobně jako loni zruší slohy z češtiny a cizích jazyků. U didaktických testů se má prodloužit čas a ústní zkoušky mají zůstat. Praktické zkoušky mohou mít jinou formu, případně se mohou posunout na léto.