Čína se obrací proti firmám H&M i Nike kvůli jejich kritice nucené práce Ujgurů

Švédský prodejce oděvů H&M se kvůli kritice porušování práv menšinových Ujgurů v západočínské provincii Sin-ťiang potýká s problémy v Číně.

Švédský prodejce oděvů H&M, americký výrobce sportovního oblečení a obuvi Nike a další západní firmy se kvůli kritice čínských úřadů ve vztahu k ujgurské menšině v provincii Sin-ťiang potýkají v Číně s problémy.

Produkty H&M například zmizely z portálu Tmall, který spadá pod internetového prodejce Alibaba. K bojkotu značky vyzvali někteří uživatelé sociální sítě Weibo a spolupráci s ní i s firmou Nike přerušily nejméně dvě čínské filmové hvězdy. Firmu H&M kritizují také čínská státní média.

Evropská unie, Spojené státy, Británie a Kanada v pondělí uvalily sankce na čínské představitele, které obviňují z porušování lidských práv muslimských Ujgurů. Čína reagovala sankcemi na evropské zákonodárce a instituce.

H&M už dříve uvedla, že ji znepokojují zprávy o nucené práci v provincii Sin-ťiang, před rokem z ní proto přestala dovážet bavlnu. Čínský vládní list People's Daily napsal, že produkty H&M už nejsou ani u internetových prodejců JD.com a Pinduoduo. Čínská média švédskou firmu viní ze lží a ze skrytých záměrů. Čínská státní televize CCTV tvrdí, že H&M chce zničit rozvoj čínských podniků a pracovníků. Firmě vzkázala, že „už není v módě“, že se přepočítala, když se snažila být spravedlivým hrdinou, a že za své špatné činy musí zaplatit vysokou cenu.

Čínská herečka a zpěvačka Victoria Song, která loni s H&M spolupracovala na kolekci, se skupinou přerušila vazby, protože podle ní „zájmy země mají největší váhu“. Zrušení smlouvy se švédskou společností na sociální síti Weibo oznámil i herec Chuang Süan, který nesouhlasí s „pomluvami a vytvářením fám“.

Bavlna ze Sin-ťiangu

Americká společnost Nike loni vydala prohlášení, ve kterém vyjádřila znepokojení nad zprávami o nucené práci v regionu a zavázala se, že bavlnu ze Sin-ťiangu odebírat nebude. Teď se její sdělení znovu objevilo na sociální síti Weibo. Spolupráci s Nike následně přerušili herec Wang I-po a herečka Tchan Sung-jün, kteří jsou v Číně velmi známí.

Podle serveru BBC přichází nynější prudká reakce Pekingu poté, co se na sociálních sítích objevil příspěvek mládežnické odnože čínské komunistické strany. „Kvůli bojkotu bavlny ze Sin-ťiangu šířit fámy a přitom chtít v Číně vydělávat? To by se vám líbilo!“ napsala organizace ve středu ráno na weibo jako komentář k loňskému sdělení H&M.

Na weibo se dnes podle agentury AFP objevují i názvy dalších značek, které dříve vyjádřily stejný postoj ke zprávám o nucené práci v západočínském regionu, což by mohlo znamenat jejich následný bojkot. Jsou mezi nimi Uniqlo, Zara, Gap nebo Adidas.

Aktivisté a někteří západní politici Čínu obviňují, že Ujgury zadržuje v táborech, kde je mučí, využívá k nucené práci i sterilizuje. To Peking popírá. Tvrdí, že Ujgurové jsou v táborech kvůli zvýšení kvalifikace a na převýchovu dobrovolně. V zařízeních je podle studií amerických a australských institutů internováno zhruba milion Ujgurů.

H&M ve středu uvedla, že nezastává žádný politický postoj a že je v Číně dlouhodobě. Čína je pro tohoto švédského prodejce oděvů čtvrtým největším trhem, loni na tržbách získal 2,9 miliardy švédských korun (7,5 miliardy Kč).

„Nakoupil jsem před pár dny v H&M,“ řekl dnes agentuře AFP před pekingskou pobočkou švédského řetězce Číňan Liou Siang-jü. „Až se vrátím domů, tak to vyhodím!“ ujišťoval. Vedle stojící mladá obyvatelka čínského hlavního města Kuo I řekla, že pokud nějaká značka kritizuje její zemi, bude ji bojkotovat.

Čínský státní list Global Times napsal, že majitel řetězce Zara, firma Inditex, prohlášení k Sin-ťiangu ze svých anglických a španělských webových stránek potichu odstranil, uvedla agentura Reuters.