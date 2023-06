Květnový volební model agentury Median: Změny jsou minimální

Ve volbách do Poslanecké sněmovny by v květnu vyhrálo opoziční hnutí ANO s 34,5 procenta hlasů. Jeho podpora po dubnovém mírném poklesu opět stoupla. S odstupem by následovala ODS, kterou by volilo 15 procent lidí, a drží si tak stejnou podporu jako v dubnu. Třetí by skončili Piráti, kteří by získali 10,5 procenta, a čtvrtá SPD s 8,5 procenta. Také výsledky Pirátů a SPD se za měsíc nezměnily. Vyplývá to z volebního modelu, který dnes zveřejnila agentura Median.

Pokud by se v květnu konaly volby, do sněmovny by se podle modelu dostalo šest stran a hnutí, ze současných vládních stran by mimo zůstali lidovci. Hnutí STAN by získalo šest procent a TOP 09 5,5 procenta. Agentura ale upozorňuje, že překonání pětiprocentní hranice nutné pro vstup do sněmovny je u STAN, TOP 09, KDU-ČSL a sociálních demokratů nejisté. „Podpora KDU-ČSL, ČSSD se pohybuje kolem hranice pět procent, a nelze tak spolehlivě určit, zda je nad touto hranicí či pod ní,“ uvedl Median. Průzkum se uskutečnil ještě před změnou názvu sociálních demokratů na SOCDEM. Preference ANO od minulého dotazování vzrostly o 3,5 procentního bodu, a vrátily se tak na březnovou hodnotu. Preference STAN klesly o 1,5 procentního bodu. Výsledky ostatních sněmovních stran zůstávají téměř bez změny. U stran, které nyní nemají v dolní komoře zastoupení, se preference meziměsíčně změnily o 0,5 až jeden procentní bod. Strany nynější vládní koalice by podle Medianu měly v součtu podporu 41 procent voličů, což je ve srovnání s dubnovým modelem o dva procentní body méně. Získaly by tak 92 poslaneckých křesel. Nyní jich mají 108. Voleb by se určitě zúčastnilo 64 procent respondentů, dalších 13,5 procenta dotázaných účast zvažuje. Volební účast ve sněmovních volbách v říjnu 2021 byla 65,43 procenta. Průzkum se uskutečnil od 1. května do 2. června a účastnilo se ho 1012 respondentů starších 18 let, kteří jsou reprezentativní pro populaci voličů ČR. Statistická chyba činí u menších stran 1,5 procentního bodu, u větších pak tři procentní body. Mohlo by vás zajímat Median: Volby by vyhrálo ANO, druhá by byla ODS; nejvíc si pohoršili Piráti

Kantar: Volby by vyhrálo ANO před ODS; vládní TOP 09 a lidovci mimo sněmovnu

Podle průzkumu CVVM máme nejhorší vládu za posledních deset let

CVVM: Lidé nejvíce důvěřují Pavlovi, nedůvěřují naopak Pekarové a Fialovi