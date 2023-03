Definitivní rozhodnutí o konci prodeje aut na benzín a naftu se prozatím odkládá

Návrh dojednávaný v posledních dvou letech bývá označován jako zákaz prodeje aut se spalovacími motory, neboť by od poloviny příští dekády zásadně prodražil jakékoli uhlíkové emise u nových osobních vozů a dodávek. Loni v říjnu se členské státy dohodly s Evropským parlamentem na finální verzi plánu, jehož cílem je zvýhodnit pořízení aut poháněných ekologickými palivy, parlament jej pak definitivně schválil v polovině února.

Coreper I decided to postpone the decision on the 2035 car emissions target from 7 March to a later Council meeting. Coreper will revert to the issue in due time.