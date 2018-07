Podivné gastrotrendy letošního léta: Majočup i alkoholové maršmalouny

Sněmovní volby by v červnu dle modelu Kantar TNS vyhrálo ANO s 28,5 procenty, oproti květnu si mírně polepšilo. Na druhém místě by skončila ODS a třetí Piráti. Ti ztratili 2,5 procentního bodu, což je největší meziměsíční propad ze všech stran. Do dolní komory by se podle agentury dostaly i další dosavadní sněmovní strany s výjimkou TOP 09.zveřejnila Česká televize.

Německá kancléřka Angela Merkelová nejednala se Slovenskem ohledně dohody o urychleném navracení migrantů z Německa do země, kde se registrovali. Řekl to slovenský státní tajemník Ivan Korčok.

Tisíce sokolů z Česka i zahraničí dopoledne vyrazily za doprovodu hudby z Václavského náměstí v průvodu, kterým v neděli oficiálně započal 16. všesokolský let v Praze. Slet má připomenout 100 let od založení Československa.

Americká rocková skupina Pearl Jam v neděli vystoupí v pražské O2 areně. V metropoli se kapela, která za svoji kariéru prodala po celém světě více než 85 milionů alb, představí popáté. Pearl Jam v tuzemsku poprvé vystoupili v roce 1996 na turné k desce No Code. Naposledy v Česku zahráli v roce 2012.

Očekávané mládě slona afrického se v neděli ve zlínské zoologické zahradě narodilo mrtvé, byla to samička s porodní váhou 86 kilogramů. Mělo jít o první slůně africké narozené v Česku. Prvorodička, dvaadvacetiletá slonice Zola, je v pořádku. Sloni afričtí patří ke kriticky ohroženým druhům

V bavorské Křesťanskosociální unii (CSU) panuje skepse ohledně změn v přístupu k migraci, na kterých se německá kancléřka Angela Merkelová dohodla s partnery v EU. V sobotu to naznačil vlivný poslanec CSU Alexander Dobrindt poté, co Česko, Maďarsko a Polsko dementovaly , že Merkelové přislíbily dohodu o zrychleném navracení migrantů z Německa do země EU, v níž byli registrováni.

Slavnostním pochodem v historickém centru Prahy dnes započne 16. všesokolský slet, který připomene 100 let od založení Československa . V dalších dnech pak nabídne řadu kulturních, společenských a sportovních akcí. Ve čtvrtek a v pátek oslava vyvrcholí hromadnými cvičeními, kterých se zúčastní asi 15 tisíc cvičenců.

V červnu zemřelo při dopravních nehodách v Česku zatím 45 lidí, oproti loňsku o 17 méně, řekl ředitel dopravní policie Tomáš Lerch. Dodal ale, že loňský červen byl jako nejtragičtější měsíc v celém roce "extrémně špatný". Letošní číslo je prý mírný nadprůměr. Od začátku roku si dopravní nehody dle předběžných údajů vyžádaly 231 obětí, to je o osm více než za první pololetí minulého roku.

Mluvčí maďarské vlády popřel, že by Maďarsko dosáhlo ujednání s Německem ohledně vracení migrantů. Agentura DPA přitom v sobotu informovala, že německá kancléřka Angela Merkelová získala od 14 zemí, včetně Maďarska a Česka, příslib dohody o urychleném navracení migrantů z Německa do toho státu EU, kde byli zaregistrováni. Jednání s Berlínem popírá i Česko.

Dosavadní státní zástupce Roman Kafka, který mimo jiné obžaloval 31 lidí v hlavní části takzvané metanolové kauzy , bude soudcem. Působit by měl u Okresního soudu v Kroměříži, odkud pochází. Na starost pravděpodobně bude mít trestní i civilní agendu.

Několik set aktivistů z různých evropských zemí v sobotu u povrchového hnědouhelného dolu Bílina na Mostecku protestovalo proti těžbě fosilních paliv. Ráno se asi 20 z nich připoutalo na vrcholu rypadla v lomu Bílina. Těžba se zastavila. Dopoledne se další snažili opustit vymezenou trasu protestního pochodu a vniknout do lomu. Policie 234 z nich zajistila.

