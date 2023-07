Podepiš, nebo odejdi. Paříž se chce zbavit Mbappého, vyřadila ho z kádru

Slavný klub baví fanoušky v Japonsku, největší hvězda ale chybí. Francouzský Paris Saint-Germain odcestoval do Asie na předsezonní turné, Kyliana Mbappého ale nechal doma. Mladý fotbalista nechce s pařížským velkoklubem podepsat novou smlouvu. Vedení bohatého celku tak dělá vše pro to, aby se ho co nejdříve zbavilo.

Kylian Mbappé a Real Madrid. Mnohaletá sága, která stále nemá konec. O možném přestupu jednoho z nejlepších fotbalistů světa do španělského týmu se mluví pravidelně, prezident Florentino Pérez se nikdy netajil touhou mít talentovaného Francouze v kádru. Jelikož navíc čtyřiadvacetiletý mistr světa s Paříží každoročně selhává v Lize mistrů, spekulace o přesunu do Madridu, kde jsou naopak trofeje z Champions League běžnou součástí vitríny, stále sílí.

Když Mbappé ve Francii loni podepsal obří smlouvu, která z něj udělala suverénně nejlépe placeného hráče na světě, zdálo se, že je přestupová telenovela definitivně u konce. Teď je ale vše jinak. Před měsícem francouzský reprezentant v klubu oznámil, že neuplatní opci, jež by jeho stávající kontrakt prodloužila o další sezonu.

Ve zkratce: slavnému útočníkovi příští rok v Paříži skončí smlouva a rozhodně se nemá k tomu ji prodloužit. Za dvanáct měsíců tak bude volným hráčem, jenž bude moct odejít, kamkoliv si umane. Klubové vedení z něj neuvidí ani cent.

To fanouškům i funkcionářům suverénního lídra Ligue 1 vyrazilo dech. Po loňském uzavření nového kontraktu si v městě s Eiffelovkou mysleli, že mají svého tahouna jistého. „V PSG to vnímají jako zradu. A jsou si navíc jistí, že Mbappé už je domluven na podpisu smlouvy s Realem příští rok,“ říká novinář Ed Aarons z listu The Guardian.

To je pro Paříž ta vůbec nejhorší možnost. Hráč, do nějž vrazili stamiliony na přestupové částce i na mzdě, za rok zmizí bez náhrady a madridská konkurence ho od PSG získá zcela zdarma. Francouzi navíc budou muset Mbappému platit jeho obrovský plat až do konce příští sezony, i když už bude myšlenkami ve Španělsku.

Musí odejít

Stanovisko pařížských šéfů je tak zřetelné: Odejde letos, za každou cenu. Už se smířili s tím, že Mbappého éra v klubu je u konce. Nepřipustí ale, aby to bylo zadarmo. „Moje stanovisko je jasné a neměnné. Pokud chce Kylian zůstat, budeme rádi. Musí ale podepsat novou smlouvu,“ uvedl prezident PSG Nasser El-Khelaifi.

„Nenecháme nejlepšího hráče na světě odejít zadarmo. To prostě není možné. Sám řekl, že by od nás nikdy zadarmo neodešel. Není mou vinou, že změnil názor,“ krčil rameny hlavní klubový funkcionář. Je ovšem ve složité situaci. Všechny největší světové kluby dobře vědí, že za rok bude Mbappé volným hráčem.

Do hry by se rád zapojil saúdskoarabský Al-Hilál, který dle BBC nabízí rekordních 300 milionů eur. Nedá se ovšem čekat, že by Francouz chtěl z evropského fotbalu odejít. A nabídky ze Španělska či Anglie se nehrnou.

Proč za něj utrácet sto milionů eur, o které by si v Paříži jistě řekli, když stačí počkat dvanáct měsíců a nemusíte sahat do peněženky vůbec? Takhle uvažuje i Real, se kterým je podle francouzských zdrojů už hráč domluvený na osobních podmínkách. PSG tak musí konat.

Prvního zásadního kroku jsme se dočkali o víkendu. Tým Luise Enriqueho odcestoval do Japonska na předsezonní turné, největší hvězda ale zůstala doma. Jako by tím klub Mbappému naznačoval: Podepiš u nás, nebo hned odejdi. Jinak si už nekopneš.

Vyřazení z kádru pro letní soustředění vyvolalo bouřlivé reakce. Stále jde však jen o přípravné zápasy. Bude klub stejně neoblomný, až v srpnu začne liga? Nechají v Paříži nejlepšího hráče na světě sedět na tribuně, aby ho donutili k přestupu?

Mbappé by tak riskoval, že ve čtyřiadvaceti letech stráví kvůli své tvrdohlavosti rok bez soutěžního fotbalu. Paříž by se zase dostala do situace, kdy má k dispozici nejtalentovanějšího fotbalistu planety, vůbec ho nevyužívá, ale stále mu platí astronomický kontrakt. Mizerné vyhlídky pro obě strany.

Kdo tuhle hru nervů nakonec vyhraje, zjistíme už za několik týdnů. Jedno je ale jisté – i přes své nepopiratelné kvality se mladý francouzský útočník sochy před Parkem princů nedočká.