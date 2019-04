Podaří se komikovi uchechtat Putina k míru?

MAGAZÍN - Magazín autor: Jiří Just

Ještě než nově zvolený ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj usedl do křesla hlavy státu, rozhodl jeho ruský kolega Vladimir Putin o urychlení plíživé anexe východní Ukrajiny.

Na východoukrajinském území kontrolovaném proruskými separatisty mají po dlouhé době důvod k radosti. Ruský prezident Vladimir Putin vydal dekret umožňující získat obyvatelům vzbouřeneckých regionů ruské občanství ve zjednodušeném řízení. Pán Kremlu tím chtěl prý přispět k řešení tíživé humanitární situace v Donbasu. Nejde údajně o provokaci.

Putinovo rozhodnutí, které jde proti minským dohodám o řešení situace na východě Ukrajiny, odsoudila Evropská unie, Spojené státy i Ukrajina.

Rusko navíc s vydáváním občanství pod záminkou řešení humanitárních problémů neuznaných republik přichází pozdě. Tvrdé boje ukrajinských sil s proruskými povstalci a pravděpodobně i ruskými vojáky se odehrály naposledy před čtyřmi roky. Tehdy, v letech 2014 a 2015, byla oblast skutečně poznamenaná těžkou humanitární krizí, dokonce tu lidé umírali hlady.

Nyní tak zvaná Doněcká lidová republika a Luhanská lidová republika fungují díky ekonomické pomoci Ruska. Ve vzbouřeneckých regionech se platí ruským rublem a ruské orgány na svém území tolerují doklady vydané rebely. Putinův dekret spíš budí dojem, že Kreml pokračuje v plíživé anexi ukrajinského území.

Není vyloučeno, že to je od ruského prezidenta pokus vylepšit si klesající popularitu u Rusů. Může jít o zabrnkání na velmocenskou strunu, na niž Rusové dříve rádi slyšeli.

Zajímavé je načasování Putinova rozhodnutí. Moskva se rozhodla vydávat rebelům ruské občanství jen několik dní poté, co byly oznámeny výsledky druhého kola prezidentských voleb na Ukrajině. Dekret o zjednodušeném poskytnutí ruského občanství obyvatelům Donbasu zcela jistě není nic jiného, než jízlivé sbohem dosluhujícímu prezidentovi Porošenkovi. A zároveň jde o přivítání nově zvolené hlavy ukrajinského státu Zelenského, který bude muset s Ruskem jednat za nových podmínek.

Komikova výhra, zachráncův pád

Komik Volodymyr Zelenskyj udělal to, co slíbil během jediné prezidentské debaty svému sokovi. Jeho prostřednictvím Ukrajinci vynesli rozsudek nad pětiletou vládou prezidenta Petra Porošenka. Populární herec a showman s drtivou převahou porazil stávající hlavu státu. Od voličů obdržel 73 procent hlasů, zatímco Porošenka podpořilo necelých 25 procent voličů.

Stávajícímu prezidentovi nepomohla často až vypjatá stylizace do pozice muže, který je jako jediný schopen zastavit ruskou agresi. Před druhým kolem voleb se v ulicích některých ukrajinských měst objevily billboardy, na nichž Porošenko pevně hleděl do očí Putinovi.

Porošenkovi stoupenci současně kritizovali Zelenského, že nemá na to být vrchním velitelem země, kterou sužuje ozbrojený konflikt. Ukrajinská média navíc zjistila, že ačkoliv Zelenskyj od začátku války na východě Ukrajiny dostal několik povolávacích rozkazů, vojně se vyhnul.

Ukrajinské prezidentské volby ale nebyly o konfliktu na Donbasu. Snad jen v té míře, že ukrajinská společnost je jím unavena. Při hlasování o novém ukrajinském prezidentovi šlo hlavně o stav země. A ten není zrovna příznivý.

Milý Voloďka

"Zelenského jsem volila. V obou kolech. Je mi moc sympatický," říká asi pětatřicetiletá Oxana. Povídáme si spolu v centru Kryvého Rihu na jihovýchodě Ukrajiny, odkud nově zvolený prezident pochází. Zelenskyj zde získal bezmála 90 procent hlasů.

Mladá programátorka Zelenského rodinu osobně zná. Showmanův otec ji učil. "Je to moc inteligentní pán a vyhledávaný specialista. Voloďka je jako jeho otec. Moc milý a chytrý," rozplývá se nad novým prezidentem.

Oxana má vysvětlení, proč Zelenskyj s takovým náskokem volby vyhrál. "O politiku se už dávno nezajímám. Politikům nevěřím. Ale Zelenskyj je protiklad všem. Je nový a nabízí nové naděje. Nemyslete si, hodně lidí nevolilo Zelenského proto, že ho znají z televize. Lidi ho volili proto, že se konečně budou mít lépe," myslí si.

Nad Porošenkovými úspěchy jen mávne rukou. Zrušení víz do Evropské unie a prozápadní směřování Ukrajiny není podle ní zásluha dosluhujícího prezidenta, ale Majdanu. "Porošenko si zásluhy jen přivlastnil. S korupcí a špatnou ekonomickou situací ale nic neudělal. Jen si představte, moje matka dostává důchod tři tisíce hřiven (2600 korun). A to je na tom oproti ostatním ještě dobře," vysvětluje.

"Mně se Porošenko líbí, ale chci změnu," říká mladá lékárnice Julija. Pochází z města Bila Cerkva, která leží nedaleko Kyjeva. Změnu chce už jen proto, aby se měla lépe. Neochotně přiznává, že předloni odjela na čas za prací do Ruska. Chtěla do Polska, ale neumí žádný cizí jazyk.

"Doufám, že nás Zelenskyj nezklame a já už nebudu muset nikam odjíždět. Chci se mít dobře tady doma," vysvětluje mladá dívka.

Trumfy drží Putin

Zelenskyj si prezidentský post vyzkoušel nanečisto před pár lety. Jako hlavní hrdina televizního seriálu Sluha lidu, který se nečekaně stal prezidentem, musel řešit situace podobné těm, s nimiž se potýká Ukrajina i ve skutečnosti.

Seriálový ukrajinský prezident si dovolil nejdříve brutálně opít samohonkou mezinárodní delegaci, a poté zahraniční politiky sprostě poslat před novináři do háje. Bude se takto drsně chovat k německé kancléřce Angele Merkelové, pokud bude požadovat plnění ukrajinských závazků vyplývajících z minských dohod? A jak bude vypadat jeho vztah s ruským prezidentem Vladimirem Putinem?

Moskva tradičně zasahovala do ukrajinských záležitostí. Dříve politicky a ekonomicky, posledních pět let ještě silou. Vladimir Putin v reakci na zvolení Zelenského ukrajinským prezidentem prohlásil, že Rusko "všemožně přispěje k normalizaci situace na jihovýchodě Ukrajiny, pokud nové vedení země v sobě najde sílu realizovat minské dohody". To je nicméně tradiční rétorika Kremlu.

Zelenskyj během volební kampaně ukázal, že snahu o jiný přístup ke vzbouřeneckým regionům má. Navrhl například, aby tamní důchodci měli jednodušší přístup ke svým penzím. Nynější praxi, kdy si důchodce musí pro své peníze osobně přijít na území spravované ukrajinskou vládou, kritizovala i monitorovací mise OSN. Nedávno zvolený ukrajinský prezident je rovněž zastánce toho, aby byly na Donbas vyslány modré přilby. Odmítl také, že by dal příkaz k ofenzivě proti proruským rebelům.

Trumf má ale v rukou Vladimir Putin. Ruský prezident může manipulovat situací na východě Ukrajiny, jak se mu zlíbí. Ukazuje to podepsání dekretu o zjednodušeném vydávání občanství pro obyvatele Donbasu. V Kremlu zřejmě dospěli k názoru, že je pro ně výhodnější kontrolovat neuralgický bod evropské bezpečnosti, než usilovat o zrušení sankcí spojené s řešením konfliktu na východě Ukrajiny.

Doklad nevolníka

Záleží na tom, jak se s tím Zelenskyj popasuje. Může drobnými krůčky našlapovat okolo ruského medvěda a vlastními silami reintegrovat vzbouřenecké - a de facto už ruské - regiony. Anebo půjde cestou Petra Porošenka, který dával přednost pouze silovému řešení konfliktu a jinak postupně Donbas od zbytku země odstřihával.

K první přestřelce mezi Zelenským a Putinem už došlo. Nově zvolený ukrajinský prezident nekompromisně reagoval na rozdávání ruských občanek Ukrajincům. V otevřeném dopise připomněl, že ruské občanství je dokladem nevolníka.

"Dobře víme, čím je ve skutečnosti ruský občanský průkaz. Dává právo být zatčen za pokojný protest. Dává právo nemít svobodnou volební soutěž. A vůbec, dává právo zapomenout na přirozená lidská práva a svobodu. Proto nemá smysl spoléhat na to, že mnoho Ukrajinců bude chtít být 'novou ropou', kterou ruská vláda chce udělat z vlastního lidu," napsal Zelenskyj na facebooku.

Najde Zelenskyj dost sil, aby Rusku vzdoroval, když se Putin rozhodne znovu rozdmýchat ozbrojený konflikt na východě Ukrajiny? Mykola Kolesnyk, zastupitel města Kryvyj Rih a koordinátor dobrovolnického praporu Krivbas, si myslí, že nový prezident by situaci zvládl.

"Armádě velí generální štáb. Za stav armády odpovídá ministerstvo obrany. Prezident přijímá pouze politická rozhodnutí. Naše ozbrojené síly jsou na tom mnohem lépe než na začátku konfliktu. Myslím si, že kdyby došlo k nejhoršímu, Zelenskyj nestrčí hlavu do písku," míní Kolesnyk.