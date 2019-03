Expremiérka, komik, prezident? Ukrajinci zvolí šéfa státu

MAGAZÍN - Magazín autor: Jiří Just

V neklidné době nenaplněné prozápadní revolty a nekončících bojů na východě se Ukrajinci chystají k prezidentským volbám.

Majdan, ztráta Krymu a válka na východě Ukrajiny proti proruským separatistům, měly dát Ukrajině demokratický impulz a přiblížit ji k Evropě. Blížící se prezidentské volby upozorňují, že země stále balancuje mezi Východem a Západem.

Nadcházející prezidentské volby na Ukrajině (první kolo se uskuteční v neděli 31. března, druhé tři týdny poté) se dají pokládat za zkoušku důvěry současné vládě, která před pěti lety vystřídala režim autoritativního prezidenta Viktora Janukovyče.

Ukrajinskou politickou scénu čeká nové jaro. Anebo revanš poražených zákulisních hráčů.

Seriálový politik

V čele pelotonu kandidátů se drží komik Volodymyr Zelenskyj, kterého pronásledují expremiérka Julija Tymošenková a současný prezident Petro Porošenko.

Zelenskyj je fenomén ukrajinské politiky. Je to první kandidát, který má skutečnou šanci stát se prezidentem díky svému virtuálnímu já. Herec nesbírá stoupence díky populistickému a politicky naivnímu programu. Lidé fandí jeho televizní reinkarnaci.

Zelenskyj se proslavil v televizním seriálu Služebník lidu. Ztvárnil v něm hlavní roli dobrosrdečného prezidenta Holoboroďka, člověka z lidu, který jezdí do úřadu na kole, střílí do darmožroutských poslanců ze samopalu a posílá do háje chamtivé západní politiky. Tento sen teď prodává Ukrajincům i mimo televizní obrazovky.

"Fenomén Zelenského je spojen s vysokou mírou nedůvěry k ukrajinských politikům. Zelenskyj je populární, protože není politikem, ale díky seriálu ho lidé znají. Je nutné podotknout, že jeho popularita je spojena s nedůvěrou k opozici, protože voliči nevidí jinou alternativu vládě," říká v rozhovoru pro Tiscali.cz ukrajinská politoložka Olesja Jachno.

Bývalá šéfka vlády Julija Tymošenková, matadorka ukrajinské politiky, by ráda získala post, o němž sní celou politickou kariéru. A jako před pěti lety musí porazit Petra Porošenka. Tehdy v druhém kole voleb politickému manažerovi a miliardáři podlehla. Podle aktuálních průzkumů oba mají šanci dostat se na druhé postupové místo.

Před pěti lety volební kampaň probíhala na pozadí téměř zhrouceného státu. Ukrajina byla v šoku ze ztráty Krymu a na východě země, k moci přicházeli proruští separatisté. Prezidentští kandidáti spojovaní s předchozím režimem či Ruskem byli diskriminováni. Samotné volby probíhaly v rychlém tempu, aby místo po uprchlém prezidentovi bylo co nejdřív obsazeno.

Od té doby se Ukrajina dostala z nejhoršího. Má nakročeno do západních struktur, ačkoli je zřejmé to bude běh na dlouhou trať.

Ukrajinské pořádky

Ukrajinská politika dosud nefunguje jako v klasických evropských demokraciích. V posledních pětadvaceti letech si ji zprivatizovali místní oligarchové.

Od dob druhého prezidenta Leonida Kučmy je byznys těsně propojen s mocí. Strany jako takové na Ukrajině neexistují. Jsou to spolky, které řídí podnikatelé a které také prosazují zájmy podnikatelů.

V poslaneckých lavicích tak sedí ukrajinští oligarchové se svými bílými koňmi. Třeba těsně před Majdanem se do parlamentu dostal osobní řidič vlivného východoukrajinského oligarchy Rinata Achmetova. Jak jinak než na kandidátce jím sponzorované strany.

Ani po revoluci důstojnosti, jak je označováno svržení režimu autoritativního prezidenta Janukovyče před pěti lety, se ukrajinská politika nezbavila od vlivu průmyslových magnátů. „Částečně se podařilo očistit politiku od vlivu oligarchů. Část oligarchů přišla o monopolní vliv v některých ekonomických sférách. Nyní tito oligarchové, kteří jsou rozzlobeni na vládu, finančně a mediálně podporují opoziční politiky. Buď naschvál Porošenkovi nebo aby získali zpět svou moc,“ vysvětluje ukrajinská politoložka.

Dostihy oligarchů

S nadsázkou se dá říct, že prezidentské volby budou dostihy oligarchů. Šéfové ukrajinského kapitálu mají konkrétní kandidáty, na které si vsadili. "Existují dva typy kandidátů: ti, kteří zveřejnili příjmy a financují si kampaň, a ti, kteří nejsou podle zveřejněných daňových přiznání bohatí, ale jejich kampaň je drahá. Jde prakticky o všechny opoziční politiky. Za každým z nich stojí nějaký vlivný byznysmen," říká Jachno.

Finiš předvolební kampaně může se spokojeností sledovat Ihor Kolomojskyj. Pátý nejbohatší muž Ukrajiny se dostal do konfliktu s prezidentem Porošenkem, upadl v nemilost a už dva roky se nemůže v zemi ukázat. Za posledních pět let navíc, kvůli sporu s vládou a turbulencím na Ukrajině, přišel o polovinu svého jmění.

Právě lidový kandidát Zelenskyj je politickým projektem Kolomojského. Oligarcha populárního showmana aktivně propaguje na svém televizním kanále i v rozhovorech. "Zelenskyj pro mě není pouhá osoba, je to určitý symbol. Symbol generační výměny," chválil začátkem března herce v rozhovoru BBC.

Za druhého favorita oligarchy je považována Julije Tymošenková. Kolomojského a první dámu ukrajinské opozice spojuje nesmiřitelný postoj vůči prezidentu Porošenkovi a ekonomické zájmy v minulosti. Tymošenková naopak počítá s tím, že se jí po dvou neúspěšných pokusech konečně podaří s tak silnou oporou stát první ukrajinskou prezidentkou.

Pokud Zelenskyj pohoří a voliči ve volebních místnostech dají přeci jen přednost politicky vyzrálé alternativě, Kolomojskyj o vendetu nepřijde.

Své stoupence mezi oligarchy má rovněž současný prezident Petro Porošenko. Na jeho stranu se kloní někdejší vládce východní Ukrajiny Rinat Achmetov, anebo Viktor Medvědčuk, který má blízko k Vladimiru Putinovi. Oba oligarchové také podporují kandidáty spojené s předchozím režimem, Jurije Bojka a Olexandra Vilkula.

Špinavé volby

Zkraje března Kyjev navštívila delegace Parlamentního shromáždění Rady Evropy, která si do hledáčku vzala průběh předvolební kampaně. Výsledky inspekce Kyjev příliš nepotěšily. Země je sice k volbám dobře připravena, ale kampaň neprobíhá čistě. Evropským politikům se nelíbilo, že ukrajinská média přišla o nezávislost a bez skrupulí agitují za politické spřízněnce svých majitelů.

Problémem je také dlouhá kandidátní listina. Ukrajinci budou vybírat ze 39 jmen. Nehrozí, že by se voliči mohli splést a dát hlas někomu jinému – i když i to se může stát, neboť o prezidentský post usilují dva Tymošenkové, expremiérka Julija a poslanec Jurij. Více jak polovina kandidátů jsou však nastrčené figurky, které mají očerňovat konkrétního protivníka, rozmělňovat hlasy, nebo kontrolovat 'správné sčítání hlasů' ve prospěch určitého kandidáta.

Evropským politikům se rovněž nelíbí, že kontrolovat hlasování budou nejen týmy kandidátů, občanští aktivisté ale i radikálové. Nacionalisté z hnutí Národní družiny, které mají od ústřední volební komise status pozorovatelů, již pohrozili, že jsou připravení zasáhnout silou, pokud budou ve volebních místnostech svědky podvodů.

Ukrajinský Watergate

Tyto metody jsou pouze vrcholem ledovce. Ukrajina jako kdyby v posledních měsících zařadila zpátečku a vrátila se ke kvazidemokratické politické soutěži.

Objevují se signály, že do voleb může být zapojena tajná služba. Novinář Serhej Nykonov, který se netají svou nelibostí k Porošenkovi, prohlásil, že rozvědka SBU odposlouchává prezidentovi konkurenty. Policie pak skutečně našla štěnici nedaleko volebního štábu Zelenského.

Oponenti současného prezidenta mu nezůstávají nic dlužni. Měsíc před hlasováním byl zveřejněn materiál, podle kterého je Porošenkovo okolí, a možná i sám prezident, namočeno do korupce s nákupem náhradních dílů pro vojenskou techniku. Investigativním novinářům se podařilo zjistit, že stát vědomě nakupuje pašovaný materiál z Ruska či díly z ukrajinských vojenských posádek za horentní sumy.

S aférou Oborongate, nazvané po vzoru amerického skandálu Watergate, je spojovaný bývalý obchodní partner prezidenta, kterého Porošenko jmenoval místopředsedou bezpečnostní rady státu, a státní úředníci. Nitky vedou také k jednomu podniku vlastněný Porošenkem. Podle některých spekulací za zveřejněním citlivého materiálu mají stát lidé spříznění s Julijí Tymošenkovou.

"Jsem ráda, že se hovoří o možných manipulacích," říká Olesja Jachno. "Je dobře, že průběh volební kampaně monitorují občanská sdružení a volební komise. To pomáhá zabránit možným narušením voleb."

Vzhledem k vyostřené situaci před volbami však politoložka nevylučuje, že volby mohou přivést zemi k politické krizi.