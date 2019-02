Ani pět let po "majdanu" není zjednána spravedlnost, stěžuje si ukrajinská prokuratura

16:15

Pobočka dánského finančního ústavu Danske Bank zapojená do praní špinavých peněz musí ukončit své obchodní aktivity v Estonsku. V úterý to oznámil estonský regulátor finančního sektoru. Největší dánská banka musí do osmi měsíců přenést své úvěrové smlouvy na jiné banky nebo oprávněné právnické osoby působící v Estonsku. Danske Bank je zapletena do skandálu týkajícího se praní špinavých peněz pocházejících z Ruska a zemí bývalého Sovětského svazu.