Pod troskami mostu v Janově mohou být ještě desítky mrtvých

V sutinách mostu, který se v úterý zřítil v Janově, mohou být ještě dvě desítky lidí. Odhad vychází z informací od těch, kteří se nemohou spojit se svými blízkými, a z předpokládaného počtu aut na mostě v okamžiku neštěstí. Záchranáři se snaží dostat k zavaleným autům. Podle čtvrteční bilance při neštěstí zahynulo 38 lidí.

"V noci na dnešek jsme neměli štěstí, nikoho jsme nenašli," řekl Emanuele Gissi, který na místě řídí práce hasičů. "Hledáme v dutinách, kde by mohli být lidé, ať už živí, nebo mrtví," dodal.

"Velké kusy betonu, které z mostní konstrukce spadly, se snažíme rozřezat, potom je odstraní jeřáby. Následně vyšleme pátrací psy, a pokud příznivě zareagují, vyšleme za nimi personál," řekl Gissi. "Je to nebezpečná práce, protože ty trosky jsou nestabilní", stejně jako zbytek mostní konstrukce, která dosud stojí, řekl také.

"Bilance obětí je citelně vyšší než udávaná čísla. Definitivní bilance bude poskytnuta, až bude ten počet jistý," řekl ve středu guvernér Ligurie Giovanni Toti, když s italským premiérem Giuseppem Contem navštívil jednu z janovských nemocnic.

Dnes Toti uvedl, že vzhledem k uplynulému času je nepravděpodobné, že záchranáři v troskách neleznou další přeživší. "Někteří zranění jsou stále v kritickém stavu," dodal. "Znepokojivý je zejména stav jednoho z nich," upřesnil. Podle agentury ANSA je v kritickém stavu devět z 15 zraněných. Státní pohřeb obětí se bude konat v sobotu a zúčastní se jej i prezident Sergio Mattarella.

"V několika následujících dnech poskytneme 30 domů těm, které (zhroucení) Morandiho mostu připravilo o domov," vyjádřil se guvernér zároveň k situaci lidí, kteří byli evakuováni z domů pod nezřícenou částí mostu. "O něco později dodáme stovku dalších. Do konce roku chceme opatřit bydlení všem," dodal.

Na to, že domy v ulici Fillak pod mostem nebude možné zachovat, upozornil už ve středu starosta města. O střechu nad hlavou přišlo 311 rodin.

Šéf vládního Hnutí pěti hvězd a vicepremiér Luigi Di Maio dnes zopakoval, že pokud soukromí správci silnic neodvádějí svou práci pořádně, pak správu silniční sítě převezme stát.

Most "se nezřítil nešťastnou náhodou, ale protože nebyla provedena údržba", řekl Di Maio už ve středu. "Ti, kteří nesou zodpovědnost, mají jméno a příjmení, je to (společnost) Autostrade per l'Italia," dodal. Jmenovaná společnost patří do skupiny Atlantia. Dnes vicepremiér dodal, že vlastníci měli více investovat do bezpečnosti a nestarat se tolik o dividendy.

Nad záchranáři stále běží motor zeleného nákladního auta, které zastavilo jen několik metrů od propasti a stalo se ikonou janovského neštěstí. Jeho řidič v panice utekl pěšky zpět do tunelu, z kterého autem přijel. Vůz má zapnutá světla i stěrače a dostatek paliva na několik dní, řekl zaměstnavatel řidiče.