Hasiči ze zřícené budovy v Praze vyprostili tři lidi, Krnáčová obviňuje Národní památkový ústav

AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: šar

V rekonstruovaném domě v Mikulandské ulici v centru Prahy se v úterý zřítila část budovy. Spadlý strop zavalil několik lidí, tři z nich se hasičům podařilo vyprostit a s těžkými zraněními předat lékařům. Stav jednoho z vyproštěných je velmi vážný, záchranáři ho museli uvést do umělého spánku. Stav dvou dalších dělníků je středně těžký. Podle hasičů jsou zřejmě pod sutinami další lidé.

Při záchranných pracích v rekonstruovaném domě v Mikulandské ulici v centru Prahy spadla večer na jednoho z hasičů část stropní konstrukce. Zraněn ale není. Hasiči zásah přerušili, budovu vyklidili a zkoumají ji znovu se statikem. Novinářům to řekl velitel zásahu Oldřich Klegr. Ze sutin po pádu dvou pater hasiči dopoledne vyprostili tři zraněné dělníky, další lidé by ale pod nimi stále mohli být.

"Máme zhruba polovinu plochy odklizenou. Při nejbližší příležitosti necháme to suťovisko takzvaně vydýchat, aby se odstranily pachy a znovu to necháme přečuchat psy," řekl po 19:00 Klegr. Tři psi již dříve určili, že by pod sutinami měli lidé být.

Zásah je obtížný, budova může kdykoliv spadnout. Hasiči ji stabilizovali ve spolupráci s Báňskou záchrannou službou, statikem a lezeckou skupinou. Podle Klegra je ale složité udělat další bezpečnostní opatření, protože by to samo o sobě bylo příliš riskantní: "Bohužel je to už posunuté, obloukové vazby jsou narovnané, takže hrozí, že to spadne kdykoliv," uvedl.

Hasiči si udělali v místě zásahu dřevěnou stříšku, v samotném centru pracují z bezpečnostních důvodů vždy jen dva z nich. Celou stavbu sledují přístrojem, který hlásí každou odchylku stěny o jeden milimetr. Na místo povolali dva odsávací bagry na odsávání suti.

Tři zachráněné dělníky hasiči vyprostili ještě před polednem, tedy v prvních hodinách zásahu. Stav jednoho z nich byl velmi vážný, záchranáři ho museli uvést do umělého spánku. Stav dalších dvou dělníků je středně těžký.

Budova, která není památkově chráněná, byla postavena na konci 19. století. Sídlila v ní základní škola. Po přestavbě se má objekt změnit na technologické a dílenské zázemí pro studenty Vysoké školy uměleckoprůmyslové (UMPRUM).

NPÚ odmítá odpovědnost

Národní památkový ústav (NPÚ) odmítá jakoukoliv odpovědnost. Postupoval vždy standardně a v souladu se zákonem o památkové péči, sdělil mluvčí ústavu Jan Cieslar. Pražská primátorka Adriana Krnáčová (ANO) odpoledne uvedla, že je potřeba roli památkářů NPÚ prověřit. Budova není památkově chráněná. V původně novorenesančním školském areálu má vzniknout technologické a dílenské zázemí pro Vysokou školu uměleckoprůmyslovou (UMPRUM).

"Je potřebné prověřit roli projektantů, roli zejména památkářů Národního památkového ústavu, který nutil projektanty k nějakým možná i nestandardním postupům," řekla novinářům Krnáčová. Stavební úřad městské části Praha 1 se podle ní bude muset vyjádřit, zda byl dodržen technologický postup.

NPÚ považuje takový výrok za absurdní. "Není nám jasné, jak by mohlo aktuální zřícení části stavby v červenci 2018 jakkoliv souviset s úsilím o větší památkovou ochranu dotčené budovy v průběhu let 2015-2016. Navíc již ze samé podstaty věci nemůže odborná organizace památkové péče nést jakýkoliv podíl odpovědnosti za bezchybnost projektu a bezchybnou realizaci stavby," uvedl NPÚ. Na svém webu zveřejnil veškerá odborná vyjádření k návrhu přestavby objektu.

"Na základě fotografické dokumentace zřícené klenby z médií lze podle zkušeností odborníků z NPÚ usuzovat spíše na zanedbání bezpečnostních opatření při realizaci stavby, nicméně bez důkladného vyšetření celé věci se NPÚ zdráhá jakýchkoliv neuvážených soudů. Totéž doporučuje i hlavnímu městu Praze," dodal NPÚ.

Přestavba bývalé základní školy z 19. století má ponechat původní výšku čtyř nadzemních podlaží, z vnějšího pohledu dozná budova minimálních změn. V původním objektu budou dílny pro různé obory, kam mají mít přístup pouze studenti a zaměstnanci školy. Ve dvoře vzniknou nové prostory včetně velké haly v přízemí, která by měla zároveň sloužit jako galerie a pro další aktivity školy směrem k veřejnosti. Na střeše má vzniknout střešní terasa, rovněž otevřená veřejnosti.

Rektor UMPRUM Jindřich Smetana již dříve ČTK řekl, že projekt se připravuje od roku 2012. Jeho autorem je architekt Ivan Kroupa, který je tvůrcem například podoby centra moderního umění DOX. Škola v první polovině března podepsala smlouvu za 420 milionů korun s firmou Metrostav, stavba měla být hotova zhruba za rok a půl.

Rektor v souvislosti s přípravou projektu kritizoval pražské pracoviště NPÚ. Ten má sice při projednávání staveb pouze poradní hlas, podle Smetany však přípravu různými obstrukcemi zdržel o tři roky, což se promítlo i do vyšší ceny. Šéf pražského pracoviště NPÚ Ondřeje Šefců v dubnu uvedl, že projekt UMPRUM zachovává jen minimum z původní historicky cenné stavby.