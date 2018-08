Policie dopadla distributory zabijácké drogy

Ministerstvo zdravotnictví chce do konce roku předložit vládě zákon o odškodňování újmy způsobené povinným očkováním . Ministr Adam Vojtěch (za ANO) tak hodlá podle svých slov vyhovět doporučení ombudsmanky Anny Šabatové a zmírnit kritiku odpůrců očkování.

V sutinách mostu, který se v úterý zřítil v Janově , může být ještě deset až 20 lidí. Řekl to ve čtvrtek janovský prokurátor Francesco Cozzi. Odhad vychází z informací od lidí, kteří se nemohou spojit se svými blízkými, a z předpokládaného počtu aut na mostě v okamžiku neštěstí. Záchranáři se přitom stále nedostali ke všem zavaleným autům, která zůstala pod sutinami.

Italská vláda by mohla chtít správci dálnic Autostrade per l'Italia kvůli pádu mostu v Janově spíše vyměřit pokutu než odebrat koncesi. S odvoláním na zdroj z vlády o tom ve čtvrtek informovala agentura Reuters. Neštěstí si podle zpřesněných informací policie vyžádalo nejméně 38 mrtvých.

