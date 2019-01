Pod Plagou se prý třese židle. Komu leží v žaludku a kdo se ho zastal?

AKTUALITA - Aktuality autor: šar

Ministr školství Robert Plaga (ANO), o jehož dalším působení ve funkci se spekuluje, je přesvědčen, že jeho úřadu se v posledním roce mnoho věcí daří a spousta je rozpracovaná. Ve vyjádření upozornil na přidávání peněz do všech úrovní škol i do sportu. Uvedl, že jeho cílem je školství stabilizovat. Zprávy o možném odvolání ministra znepokojují školské organizace i rektory.

"Mým cílem vždy bylo resort stabilizovat a oprostit se od zavedené myšlenky, že co ministr, to spousta nápadů a nepromyšlených změn. To je něco, co školství v posledních letech spíše škodilo. V každém případě jsou personální záležitosti vlády plně v rukou pana premiéra," uvedl Plaga. Premiér Andrej Babiš (ANO) na cestě po Asii ve čtvrtek odmítl spekulace médií o možném konci Plagy ve funkci komentovat. Uvedl pouze, že pokud by věc byla aktuální, nejprve by o ní hovořil s prezidentem, až poté s médii.

Plagu ve čtvrtek kritizoval prezident Miloš Zeman za jeho schůzku s ředitelem Bezpečnostní informační služby (BIS) Michalem Koudelkou, označil to za hrubou chybu. K tomu ministerstvo zopakovalo, že Plaga se k výrokům BIS ohledně údajného ruského vlivu na školství stavěl velmi rezervovaně a schůzka s Koudelkou to nezměnila. Snahu o změnu výuky moderních dějin avizoval ministr už dříve.

Za hranou bylo Plagovo jednání s šéfem BIS i podle Vojtěcha Filipa, předsedy KSČM, která podporuje menšinový kabinet ve sněmovně. "To je v rozporu se základní listinou práv a svobod, s právem na svobodné přijímání informací a svobodné bádání. Aby se zpravodajská služba sešla s ministrem školství a říkali, co se smí a nesmí," řekl dnes. Plaga podle něj ani nevyslyšel doporučení sněmovny, aby řešil problémy s inkluzí v malých školách, které nemají na žáky se specifickými potřebami finance ani personál. "To je důvod ke kritice," uvedl. Zdůraznil ale, že složení vlády je věcí premiéra.

Obecně Plaga nechce hájit sám sebe. "Záleží, jak to vidí terén, tedy oblast školství, mládeže a tělovýchovy. Za sebe jsem názoru, že v odborné rovině se během roku mého působení řada věcí na ministerstvu daří a spousta je rozpracovaná," uvedl. Připomenul, že úřad masivně přidává peníze do regionálního i vysokého školství a důsledně postihuje podvodné poskytování vysokoškolského vzdělání. "Masivně přidáváme finance také do sportu. Navýšili jsme finanční podporu programu pro kluby, ve kterých sportují děti a talentovaná mládež, a podstatně jsme u tohoto programu zrychlili administraci," uvedl.

Letošní rozpočet školství počítá s výdaji přes 205 miliard korun, což je proti předchozímu zhruba o 30 miliard korun více. Vláda mimo jiné schválila od letošního ledna zvýšení učitelských platů o deset procent v základu tarifu, dalších pět procent půjde na odměny a příplatky. Příjmy stoupnou i nepedagogickým pracovníkům ve školství, o šest procent v tarifu a čtyři procenta mimo něj. Vysoké školy mají proti loňskému roku dostat o dvě miliardy víc, jejich rozpočet je 26,5 miliardy Kč. Na sport má jít z rozpočtu školství sedm miliard korun, tedy o 1,6 miliardy více než loni.

Plaga se s Koudelkou, kterého Zeman opakovaně odmítl povýšit a pravidelně jej kritizuje, sešel ve druhém lednovém týdnu. Podle ministerstva schůzka potvrdila, že v době hybridních hrozeb je víc než kdy jindy třeba věnovat pozornost vytvoření prostoru pro vyváženou výuku moderních dějin, což by měl být jeden z cílů revize rámcových vzdělávacích plánů. Později ministerstvo upozornilo, že nezaznělo ani slovo o proruských dějinách či bezhlavém naslouchání BIS, jak schůzku interpretovali někteří novináři.

Spekulace o Plagově možném konci ve vládě přinesly ve čtvrtek Lidové noviny, jež prostřednictvím mediální skupiny Mafra vlastní holding Agrofert, který před dvěma roky vložil Babiš do svěřenských fondů. Uvedly, že Plagu by mohl ve funkci nahradit bývalý brněnský primátor a místopředseda ANO Petr Vokřál, který loni sice zvítězil v komunálních volbách, ale skončil v Brně v opozici. Vokřál řekl, že jsou to jen spekulace. S Babišem probíral více možností svého dalšího působení.

Kdo stojí za ministrem?

Školské organizace Plagu hodnotí kladně.

"Robert Plaga se během svého působení na MŠMT projevuje jako ministr, který má velmi detailní přehled o resortu, jenž mu byl svěřen. Snaží se citlivě vyjednávat s aktéry vzdělávání a dokáže jim vyjít vstříc v okamžiku, kdy hrozí, že dobře zamýšlený záměr může vést k neřešitelným situacím (zrušení povinnosti přijímat dvouleté děti do mateřských škol). Zároveň ale nepodléhá tlaku zájmových skupin v případě, kdy existují vážné pochybnosti k dopadu navrhovaných opatření (cut-off skóre v přijímacích zkouškách na SŠ)," vyhodnotila společnost EDUin v tiskovém prohlášení dosavadní činnost stávajícího ministra školství. Z toho důvodu podle EDUin "lze těžko najít racionální zdůvodnění" pro odvolání Plagy.

Podobně se vyjádřil také předseda Pedagogické komory Radek Sárközi, podle kterého práce Plagy jednoznačně předčila práci jeho předchůdců. "Plaga je dobrý ministr a rozhodně si myslím, že je lepší, než byli ti poslední tři ministři," řekl Sárközi a doplnil, že si Plaga pravidelně nechává vypracovat analýzy, podle kterých postupuje a "školství se pak řídí věcně, a ne ideologicky".

Dosavadní spekulace o důvodech pro údajné chystané Plagovo odvolání Sárközi považuje za zástupné. Například k otázce sporu ohledně financování brněnských motocyklových závodů šéf Pedagogické komory řekl, že rozpočet pro závody navýšila Plagova předchůdkyně Kateřina Valachová (ČSSD) na 70 milionů Kč, jelikož je z Brna. Plaga pak rozpočet snížil opět na 39 milionů. Financování závodů ale bude nově spadat pod ministerstvo pro místní rozvoj, nikoliv školství, dodal Sárközi s tím, že jde o 30 milionů a kvůli tomu se ministr neodvolává. Za podobně zástupný důvod označil Sárközi také spor o financování sportu.

Za pravděpodobnější důvod pro možný záměr Plagu odvolat Sárközi označil nesouhlas s kraji o zavedení právě takzvaného cut-off score. Zatímco kraje zavedení bodové hranice pro přijetí na maturitní obory středních škol podporují, analýza, kterou si Plaga nechal vypracovat, takový systém vyhodnotila jako nepřínosný, uvedl Sárközi a zdůraznil, že v krajích je silně zastoupeno ANO, které má na premiéra velký vliv. Za další důvod pro možné snahy Plagu odvolat pak Sárközi označil spory ohledně možných změň ve vyhlášce o inkluzi. V každém případě však spekulace o možném odvolání ministra Pedagogickou komoru překvapila, dodal Sárközi.

Podobně byly zaskočeny i školské odbory. "Domníval jsem se, že křeslo ministra školství nebude v tomto volebním období až tak horké," sdělil předseda školských odborářů. "Případné střídání je záležitostí a odpovědností premiéra. Jako sociální partneři jsme se nikdy do personální politiky nemíchali. Dosavadní působení ministra Roberta Plagy osobně nevnímám jako negativní," doplnil jejich předseda František Dobšík.

Rektoři vysokých škol a univerzit vyhodnotili spekulace o možném odvolání ministra školství Roberta Plagy (ANO) jako znepokojující a naznačili, že by takový krok mohl ohrozit kvalitu školství. Vyplývá to z prohlášení, které dnes Česká konference rektorů zaslala.

Česká konference rektorů, která má 46 členů, v prohlášení uvedla, že se "znepokojením sleduje aktuální informace v médiích, které naznačují možnou personální změnu na pozici ministra školství, mládeže a tělovýchovy". Představitelé českých vysokých škol dále napsali, že si spolupráce s Plagou "velmi váží a vysoce oceňují jeho energii, úsilí a snahu zvýšit kvalitu českého vzdělávacího systému, včetně oblasti vysokého školství".

Rektoři v závěru zdůraznili, že pozice ministra školství musí být stabilní. Časté personální změny na tomto místě podle nich v minulosti vedly "ke snižování kvality školství, a zejména poškodily a znesnadnily možnost koncepčního vedení".