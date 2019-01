Podíl tajných služeb na únosu podnikatele do Vietnamu zůstal v Česku bez důsledků

MAGAZÍN - Magazín autor: red

Rok a půl poté, co byl z Německa přes Česko a Slovensko unesen vietnamskými tajnými službami vietnamský podnikatel Trinh Xuan Thanh, jako by již vše bylo zapomenuto. České úřady se k tématu nechtějí vyjadřovat, hrozby diplomatických sankcí zůstaly nenaplněny, píše Tomáš Lemešani na webu Hlídací pes.

Informace o tom, že v Česku aktivně působí složky vietnamské tajné služby, se na veřejnost dostaly právě po únosu vietnamského podnikatele Trinh Xuan Thanha, který žádal o německý politický azyl.

Vietnamští zpravodajci jej však násilně naložili v Berlíně do dodávky pronajaté v pražské tržnici Sapa a nedobrovolně jej převezli přes české hranice na Slovensko.

Ministr na detektoru lži

Pod Tatrami se udála další nehezká epizoda, když uneseného, zbitého a zdrogovaného Vietnamce tajní naložili do půjčeného slovenského leteckého vládního speciálu a spolu s delegací vietnamského ministerstva vnitra jej vyvezli mimo schengenský prostor – do Moskvy.

Tam už si s uneseným mužem vietnamské složky mohly dělat co chtěly. Právě před rokem byl Trinh Xuan Thanh ve Vietnamu odsouzen k doživotnímu trestu za zpronevěru. Údajně způsobil ztrátu 150 miliónů amerických dolarů. Thanh tvrdí, že jde o vykonstruovaný proces, kterým chtěla vláda potrestat jeho aktivity na Západě, kde se chtěl v tichosti pokusit o změnu občanství.

O jeho únosu měl údajně dopředu vědět tehdejší slovenský ministr vnitra Robert Kaliňák, ten však obvinění odmítá a podstoupil kvůli tomu i test na detektoru lži.

Zajímavá je i česká stopa případu. Únosci se měli delší dobu nacházet v České republice, použili v Praze pronajatou dodávku; vietnamský občan označovaný policejními orgány jako Long N.H. byl kvůli podezření z trestního činu napomáhání a navádění k aktivitám agenta výzvědné služby a napomáhání a navádění k únosu a omezování osobní svobody vydán do Německa, kde je za mřížemi.

Události kolem únosu zalarmovaly českou Bezpečnostní informační službu. Její mluvčí Ladislav Šticha potvrzuje, že BIS aktivity vietnamské tajné služby v tuzemsku eviduje a monitoruje. V případu únosu služba pomáhala německé policii, která si spolupráci vyžádala.

O přesné formě toho, jak agenti vietnamské tajné služby v tuzemsku působí, BIS nesmí mluvit. Nejčastěji se tak ale děje prostřednictvím nastrčených firem či díky diplomatickému pasu pracovníka ambasády. "Většina zpravodajských služeb cizí moci používá podobné postupy a nástroje," potvrzuje obecně Ladislav Šticha.

Česká policie vyšetřovala i možnost, že část agentů z Vietnamu přišla do Česka v rámci policejní spolupráce na vyšetřování aktivity vietnamské mafie ve firmách působících v pražské tržnici Sapa.

Zeptejte se u kolegů

Dnes se k této variantě policie nechce vyjadřovat. Mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu, která se případem údajně zabývala, Jaroslav Ibehej, nechtěl odpovědět na dotaz, zda se vyšetřování posunulo a zda vůbec pokračuje.

Odkázal pouze na policejní prezidium České republiky, kde se však komunikační strategie nemění. "Policie České republiky nikdy z taktických a bezpečnostních důvodů nesděluje tyto informace," řekla pouze vrchní komisařka Eva Kropáčová.

Jedinou potvrzenou informaci je tedy to, že BIS monitoruje, a to i nyní, aktivity vietnamské tajné služby v Česku, a že ta byla zapojena do únosu Trinh Xuan Thanha v Německu.

Kriminální aktivity tajných služeb na území cizího státu bývají dostatečným důvodem k tomu, aby domácí diplomacie vyvíjela na protistranu tlak na vysvětlení a žádala nápravu.

Kupříkladu německá diplomacie incident označila za bezprecedentní porušení německého i mezinárodního práva a vyhostila z ambasády v Berlíně jednoho diplomata a jednoho zpravodajce.

České ministerstvo zahraničí si vloni předvolalo představitele vietnamské ambasády a sdělilo jim, že v případě, že se prokáže zapojení vietnamských složek do únosu na území Česka, bude česká strana nucena trestat členy ambasády, a to třeba – podobně jako to udělali Němci – vyhoštěním.

S odstupem času je rezort zahraničí mnohem opatrnější. "V této věci vám doporučujeme kontaktovat zpravodajské služby, do jejichž kompetence toto téma náleží," odkazuje Robert Řehák z tiskového odboru ministerstva zahraničních věcí. Na připomínku, že to byla právě BIS, kdo potvrdil neohlášené aktivity vietnamské tajné služby v Česku, už ministerstvo nereagovalo.