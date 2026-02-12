Dnes je čtvrtek 12. února 2026., Svátek má Slavěna
12. 2. 2026 – 12:04 | Zprávy | Anna Pecena

Senioři v ČR mohou ušetřit stovky měsíčně jen díky tomuto "triku"
slevy pro rodinuzdroj: AI DALL-e
Zaplaťte méně za Netflix, Spotify nebo Disney+. Nechte děti či vnoučata platit společně, rozpočítejte to mezi více účtů a udělejte z předplatného chytrou „rodinnou kachnu“, která vám ušetří desítky až stovky korun každý měsíc. Čtěte, jak na to!

Sdílení předplatného streamovacích služeb je jeden z nejjednodušších způsobů, jak důchodci mohou výrazně ušetřit. Stará pravidla, kdy všichni členové rodiny potřebovali samostatné účty, jsou dnes nahrazena chytrými rodinnými balíčky a možnostmi sdílení ve více lidech – a pokud víte, jak na to, dostanete více muziky za méně peněz.

Netflix: sdílení s rodinou stále umožněno – ale má háčky

Nejpopulárnější video-streamovací služba Netflix má dnes jasná pravidla: účet je primárně určen pro jednu domácnost. To znamená, že lidé, kteří spolu bydlí, mohou bez problémů sledovat obsah pod jedním předplatným.

Chcete-li však sdílet přístup s někým, kdo s vámi nebydlí (například se svým synem či dcerou jinde), Netflix to nově neumožňuje „zadarmo“. Služba zavedla možnost přidat tzv. „Extra Member“ – tedy účet pro osobu mimo vaši domácnost – a za to se platí. V Česku je tato částka okolo 79 Kč měsíčně za každou takovou osobu.

To znamená, že pokud si důchodce koupí plán s možností Extra Members a pozve třeba dvě vnoučata, může si náklady rozdělit. Čím více lidí sdílí, tím méně zaplatí každý jednotlivec.

Spotify a jiné „rodinné“ balíčky: sdílejte jednoduše

U hudebních služeb jako Spotify existují přímo tzv. rodinné tarify, které jsou od začátku navrženy pro sdílení. Spotify Family například umožňuje až šest účtů Premium pod jedním společným předplatným za cenu, která je stále výrazně nižší než platby šesti jednotlivců zvlášť.

To znamená, že i když třeba vnoučata slyší nejnovější písničky, vy si můžete užít své oblíbené melodie a všichni platíte dohromady jednu nižší částku. Tento model funguje u řady dalších služeb (např. Apple One nebo balíčky operátorů, které zahrnují streamy v rámci mobilního tarifu).

Jak ušetřit ještě víc: kombinace triků

Sdílení účtu je jen jeden způsob. Další možností je využít dlouhodobá či roční předplatná, která často obsahují několik měsíců zdarma nebo výraznou slevu při zaplacení předem. Výhodné balíčky lze často sehnat i přes mobilní operátory nebo poskytovatele internetu – například s přidaným přístupem ke streamovací službě v ceně tarifu.

TIP pro důchodce: domluvte se s dětmi nebo vnoučaty a dejte dohromady jednu rodinu, která si předplatné zaplatí společně, ať už u hudby nebo filmu. Vaše domácí rozpočet to pocítí – a vy budete mít přístup ke všemu, co máte rádi, bez zbytečných výdajů.

Takže ano, sdílení předplatného není žádná „věda“. Stačí pár nastavení, pár e-mailů s rodinou a máte z původně drahého zážitku levnou a pohodlnou zábavu pro celý dům.

