Počasí chystá krutý obrat: Sibiřská zima už je za rohem, přichází mrazy

3. 1. 2026 – 9:00 | Magazín | BS

zdroj: Profimedia.cz
Odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu očekávají velmi chladný příští týden.

Již delší dobu se mluví o slábnutí či rozpadu polárního víru, který nezvládá držet všechen arktický vzduch nad pólem a občasné přívaly ledového vzduchu pak působí znatelné teplotní kolísání.

Jsme toho svědky i v tuto chvíli: Po mrazivém Silvestru se teploty zase vrátily mírně nad nulu... Což ale podle odborníků z ČHMÚ nebude mít dlouhého trvání.

Už od pondělí se totiž znatelně ochladí: V noci můžeme podle meteorologů čekat propady až k -13 °C.

Úterní noc bude ještě mrazivější: -14 °C.

Stejný mráz čekají odborníci i ve středu a následně pak i po zbytek týdne. Pokud se uklidní vítr a vyjasní se obloha, čekají až -15 °C. Ani přes den by se rtuť teploměrů neměla dostat nad nulu: Denní teploty by se prakticky celý týden měly pohybovat okolo -4 °C.

„V České republice aktuálně vládne zima a bude ještě přituhovat. Dobrou zprávou je, že silný vítr během pátečního večera zeslábne a právě i díky zeslabení větru a úbytku oblačnosti budou teploty v následujícím týdnu klesat až k −15 °C,“ uvedla meteoroložka Michaela Galářová pro CNN Prima News.

„Kolem tlakové níže Anna nad jižní Skandinávií k nám proudí studený vzduch od severozápadu až západu. V noci se přidalo od severozápadu až západu sněžení nebo sněhové přeháňky, zejména na horách,“ avizuje ČHMÚ na sociálních sítích.

Zdroje:
ČHMÚ, CHMI, cnn.iprima.cz
