Penny vytahuje cenovou bombu: máslo pod pětadvacet, maso se slevou
3. 1. 2026 – 7:54 | Zprávy | Anna Pecena
Začátek roku přináší pořádný nákupní rozruch. Penny spouští akční leták, který potěší každého, kdo chce po svátcích ušetřit. Ceny padají dolů napříč celým obchodem – od pečiva přes maso až po ovoce a zeleninu. Akce platí od 2. 1. do 7. 1. 2026 a některé položky mizí z regálů rychleji, než stačíte dojet s vozíkem k pokladně.
Hned na titulní straně letáku zaujme máslo. Balení o hmotnosti 250 gramů vyjde na 24,90, což je cena, která ještě nedávno působila jako zjevení. Kdo peče nebo vaří, ten zbystří. Stejně tak mléko za 9,90 a eidam za 12,90, což z běžného nákupu dělá výrazně levnější záležitost. Připočtěte toaletní papír za 9,90 a základ domácnosti máte za zlomek běžné ceny.
Pečivo, které voní už z letáku
Penny tentokrát boduje i v oddělení pečiva. Více zrnný chléb vyjde na 24,90, klasická kaiserka stojí jen 2,50 za kus a kobliha s náplní vyjde na 6,90. Pro rychlou snídani nebo svačinu do práce ideální kombinace. Nechybí ani tmavé pečivo a bagety, které se drží kolem 24,90, což je při současných cenách pečiva velmi příjemné překvapení.
Maso za ceny, které potěší peněženku
Silnou stránkou letáku je maso. Kuřecí zadní čtvrtky jsou za 69,90 za kilo, mleté vepřové maso vyjde na 99,90 za kilo. Kdo plánuje poctivý oběd, může sáhnout po vepřovém boku za 109,90 nebo po hovězí přední klice za 219,90 za kilo. To jsou ceny, které se hodí nejen na víkendové vaření, ale klidně i na zásoby do mrazáku.
Ovoce a zelenina levně po svátcích
Po těžších svátečních jídlech přijde vhod lehčí strava. Kiwi pořídíte za 4,90 za kus, jablka Golden Delicious za 19,90 za kilo. Salátová okurka stojí 19,90, červené kapie 34,90. Velký pytel brambor o hmotnosti 5 kg vyjde na 29,90 a bílé zelí je za 8,90 za kilo. To jsou ceny, které lákají k vaření polévek, salátů i klasických českých jídel.
Penny tak na začátku roku jasně ukazuje, že umí zaujmout nízkými cenami napříč celým sortimentem. Kdo chce ušetřit a zároveň nakoupit plnohodnotně, měl by si tyto dny v kalendáři rozhodně hlídat. Akce platí od 2. 1. do 7. 1. 2026 a podle všeho se vyplatí přijít včas.