Neplaťte za nic: Důchodci přicházejí o tisíce kvůli skrytým předplatným v mobilech
13. 11. 2025 – 13:24 | Magazín | Anna Pecena
Stačí jedno kliknutí, a ani nevíte, že jste si objednali službu, která vám každý měsíc ukusuje z důchodu stovky korun. Aplikace, které slibují zdarma hry, televizi nebo horoskopy, se často mění v nekonečný odběr peněz. Tady je varování, které může zachránit vaši peněženku.
Skrytá past v chytrém telefonu
„Zrušte to, jinak vám to bude účtovat dál!“ – tato věta zaznívá dnes a denně v bankách, na infolinkách i v rodinách. Stovky důchodců zjišťují, že si kdysi před půl rokem stáhli do mobilu hru, rádcovskou aplikaci nebo „bezplatný“ měřič tlaku. První týden byl zdarma. Pak se aplikace potichu změnila v předplatné za 149 Kč měsíčně. A účet mezitím sám strhával peníze dál.
„Nevěděla jsem, že to běží. Až když mi přišlo upozornění z banky, že mi mizí stovky korun, pochopila jsem, že to není chyba,“ říká paní Miluše z Opavy, která si jen chtěla přečíst denní horoskop.
Takových případů přibývá. V Google Play i App Store se množí aplikace, které zneužívají nepozornost uživatelů. Mnohé vypadají seriózně, mají hodnocení pět hvězdiček – jenže recenze jsou falešné a smluvní podmínky dlouhé jako román.
Automatické platby, které nevidíte
Největší nebezpečí? Automatické prodlužování.
Když kliknete na „vyzkoušet zdarma“, aplikace si od vás často vyžádá číslo karty. A pokud ji včas nezrušíte, začne každý měsíc tahat peníze. Bez upozornění, bez faktury, bez varování.
Mnoho seniorů má navíc v mobilu uložené platební údaje natrvalo. To znamená, že aplikace může strhávat peníze, i když ji dávno nepoužíváte.
V neposlední řadě hraje roli i stud – málokdo přizná, že ho takto nachytali. A právě na tom podvodní vývojáři staví. Tiše vydělávají, dokud si někdo vůbec nevšimne.
Jak se bránit a ušetřit
Základní pravidlo zní: žádné „zdarma“ není opravdu zdarma. Před stažením čtěte podmínky. Pokud se v nich objeví slova „subscription“, „trial“ nebo „monthly plan“, okamžitě pryč.
Druhé pravidlo – zkontrolujte si v mobilu nastavení plateb. V Google Play najdete sekci „Předplatná“, v App Store zase „Odběry“. Tam se dá předplatné zrušit jedním kliknutím.
A konečně – pokud vám už peníze mizí, obraťte se na banku. Ta může platby zablokovat a částku reklamovat.
Nenechte se napálit lákavou nabídkou „na zkoušku“. Mnoho důchodců se takto nechalo oškubat a zjistilo to až po několika měsících. V době, kdy každý šetří, by měl být mobil pomocníkem – ne pastí.
Zkontrolujte si ho ještě dnes. Možná právě tam vám teče z důchodu víc, než si myslíte.