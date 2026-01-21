Plaga chce do konce února říci finální rozhodnutí o revizi vzdělávacích programů
21. 1. 2026 – 13:56 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ministr školství Robert Plaga (za ANO) chce nejpozději do konce února říci finální rozhodnutí, jak bude pokračovat revize rámcových vzdělávacích programů (RVP).
Řekl to dnes na jednání školského sněmovního výboru. Základní školy budou podle nového vzdělávacího programu, který schválil bývalý ministr školství Mikuláš Bek (STAN) koncem roku 2024, muset začít učit v prvních a šestých třídách od září 2027, dobrovolně mohly od září 2025.
Plaga dříve uváděl, že o revizi chce rozhodnout nejpozději do poloviny letošního roku. "Vnímám tu nervozitu, která tam je. Takže já udělám všechno proto, abych nejpozději do konce února jasně řekl, jak to bude, jestli se bude posouvat, co se bude měnit a tak. K tomu potřebuji odborná jednání, která budou probíhat v následujících týdnech," řekl Plaga.
Nový vzdělávací program přináší například povinnou výuku angličtiny od první třídy, nyní je první cizí jazyk povinný od třetího ročníku. Zavádí také povinný druhý cizí jazyk nejpozději od sedmé třídy, nyní je nejpozději od osmé. Na výběr budou mít žáci z němčiny, francouzštiny a španělštiny. Změny ve výuce druhého cizího jazyka se ve školách projeví později, ministerstvo u nich schválilo odložení účinnosti, vyplývá z informací na webu. Školy si podle rámcového vzdělávacího programu vytvářejí učební plány, které se od sebe mohou lišit.
Plaga v minulosti uváděl, že by měl být podle něj druhý cizí jazyk povinně volitelný, nikoliv povinný. "Zůstává, a tam si myslím, že se shoduji s odbornou veřejností, to, že ten druhý povinný cizí jazyk od sedmé třídy nemá být povinný, ale má být povinně volitelný," řekl dnes Plaga. Škola by tedy výuku jazyka nabízela a žáci by si ho mohli vybrat. "Není potřeba o tom vést nějaké další odborné debaty, protože ten odborný názor mám a nehodlám ho měnit," dodal Plaga.
Pokud má nový vzdělávací program ve školách fungovat, je podle Plagy potřeba, aby školy měly dostatečnou metodickou podporu a návody k tomu, jak učit jinak a aby byl dostatek dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Národní pedagogický institut by měl ministra informovat, v jakém stavu revize je.
Plaga chce nadále pokračovat s inovací oborové soustavy středních škol. Ta má zjednodušit a zpřehlednit nabídku středoškolských oborů. Plaga chce zjistit, v jakém je inovace aktuálně stavu a zda jsou Národní pedagogický institut a ministerstvo připraveny tak, aby změna ve školách zafungovala. "Nebude se rušit inovace oborové soustavy, jenom se chci skutečně seznámit s tím stavem, ne na základě nějakého reportu, ale na základě jednání i za účasti ředitelů škol," řekl Plaga.
Ministr také řekl novinářům, že si chce osvojit zákon o registrech ve vzdělávání, který byl připraven za předchozí vlády. "Já si ho s radostí osvojím, protože je to ku prospěchu té vzdělávací soustavy a dlouhou dobu tady ta data nemáme a je potřeba udělat krok dopředu a je připraven dobře," řekl Plaga. Zákon by měl pomoci elektronizaci školství i snížení administrativy.