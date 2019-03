Pivo a zelená na každém kroku: Podívejte se!

GALERIE - Magazín autor: Šárka Novotná

Ač jsou velkolepé oslavy Dne svatého Patrika spjaty hlavně s Irskem a zeměmi, kam kdysi proudili irští migranti, průvody a s nimi spojené radovánky s chutí převzalo i mnoho dalších zemí světa. I tentokrát k nim o víkendu patřily bláznivé (nejen) zelené kostýmy, čtyřlístky, hudba - a též něco dobrého na zapití.

Svatý Patrik měl v pátém století zásadní úlohu v pokřesťanštění Irska. Tam se původně dostal jako otrok, neboť byl unesen od své dobře postavené rodiny.

Podařilo se mu však uprchnout a na ostrov se později vrátil jako mnich šířící víru. Zemřel právě 17. března. O to, aby byl tento den svátkem, se v 17. století zasloužil františkánský mnich Luke Wadding.

Úplně první průvod k oslavě svatého Patrika se ovšem nekonal v Irsku, ale v americkém Bostonu, a to v roce 1737. Premiérový průvod v oficiálním duchu se pak uskutečnil o 29 let později v New Yorku a v Irsku se první akce tohoto druhu rozjela až v roce 1903 ve městě Waterford. V současnosti je nicméně srdcem veselých oslav právě historické centrum Dublinu.

Dublin však rozhodně není jediné irské město, kde je veselo. V březnu se konají například týdenní oslavy v Armagh, kde měl svatý Patrik své biskupské sídlo. A stojí tu také velkolepá katedrála, nesoucí jeho jméno.

Mimochodem, barva nejčastěji spjatá s tímto světcem nebyla zelená, ale modrá. Zeleň se při oslavách začala prosazovat až v 19. století. Tato barva odkazuje k přezdívce Irska, jemuž se říká "smaragdový ostrov". A též ke trojlístkům, jejichž prostřednictvím prý biskup učil lid o Svaté trojici.

Napříč světem se pak do zelené při oslavách halí nejen lidé, ale i známé památky, stavby a atrakce - letos to bylo třeba Londýnské oko nebo opera v Sydney.

A do zelena se barví samozřejmě také pivo. České lokály nevyjímaje, neb i tady značně zakořenila obliba irských barů. Ovšem ani do zelena zbarvené pivo nemá kořeny v Irsku, ale jedná se o se svátkem spojenou tradici, jež vznikla v Americe.