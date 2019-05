Pivo a porce historie: Nejstarší hospody světa mají přes tisíc let

MAGAZÍN - Magazín autor: Šárka Novotná

Existují podniky, které vám nabídnou jídlo, pití - a navíc i zážitek z toho, že sedíte v podniku fungujícím od středověku. Kde jsou nejstarší hospody světa?

Za nejstarší bar Irska a někdy i světa se obecně považuje Sean's Bar ve městě Athlone. Jeho existence je zdokumentována až do desátého století a roli sehrálo zřejmě to, že byl poblíž brodu přes řeku Shannon. Hospodu prý otevřel muž, který pomáhal cestujícím přejít brod.

Mimochodem, když byl o tisíc let později - v roce 1970 – bar renovován, zjistilo se, že technika stavby zdí je typická pro období desátého století. A budova vydala i pěkně staré mince. Objednat si pivo v místech, kde se (nejen) pilo tisíc let zpátky, může mít své kouzlo.

Úplně nejstarší hospodu však nejspíš máme u sousedů. Salcburská restaurace St. Peter Stiftskulinarium svůj počátek datuje až k přelomu osmého a devátého století.

Místo zmínil anglický filozof a mnich Alcuin z Yorku (735-804). Restauraci najdete, jak už název napovídá, v opatství svatého Petra a v 17. století si ji tuze oblíbila šlechta. V současnosti krom vybrané krmě a přespání láká i na dobrá vína.

Další zástupce starobylých lokálů najdeme v Anglii. Třeba hospodu Bingley Arms v Bardsey, vesnici nedaleko Leedsu. Bingley Arms často hostila mnichy a církevní hodnostáře na cestě do Yorku. Vznikla patrně někdy mezi léty 908 a 953 a jako nejstarší anglická hospoda je zapsána i v Guinnessově knize rekordů.

Pivo na hrad - a z hradu na pivo

Minimálně o 200 let mladší jsou prý lokály Ye Olde Trip to Jerusalem a The Brazen Head. První jmenovaný najdete v Nottinghamu, co by kamenem dohodil od tamního hradu. Právě v jeskyních v pískovcové skále při lokálu prý byl hradní pivovar.

Podnik prohlašuje, že jeho historie se datuje od roku 1189, ovšem pro toto datum neexistuje písemné ověření a samotná budova vznikla až v raném novověku. Ostatně současný název získal až na sklonku 18. století. I tak však přímo vybízí k tomu, dát si po prohlídce hradu dobře vychlazený škopek - a to i přímo v jeskyni.

Dublinská The Brazen Head pro změnu tvrdí, že je nejstarší irskou hospodou, vznikla nicméně až v roce 1198, tedy dlouho po té v Athlone.

Duchařskými historkami je obestřena další letitá nálevna Ye Olde Man & Scythe v britském Boltonu. V podniku starém 768 let se prý tajemná postava objevila například za barem a mělo dojít i k dalším zvláštním událostem.

Říká se, že se v hospodě zjevuje duch Jamese Stanleyho, hraběte z Derby, který zde možná strávil své poslední hodiny před tím, než ho v říjnu 1651 sťali. V roce 1644 také byly stovky vojáků a civilistů pobity nedaleko hostince během takzvaného Boltonského masakru v období anglické občanské války. Royalista hrabě z Derby se tragických útoků proti městu, kde podporovali parlamentaristy, účastnil a o devět let později byl právě tam popraven.

Ale pryč z ostrovů. Titulem nejstarší vinárny světa se pyšní Al Brindisi v italské Ferraře. Popíjí se zde od renesančních časů, konkrétně od roku 1435.

První potvrzené zmínky o hostinci Zum Riesen v bavorském Miltenbergu jsou pak z roku 1411. Podle některých názorů - a webovek podniku - však existoval už ve 12. století. A obsloužili tu údajně například českého krále a římského císaře Karla IV. O mnoho staletí později tu nicméně pobývali Napoleon Bonaparte a také král rokenrolu Elvis Presley.

A kde najdeme nejstarší, kontinuálně fungující podnik v Americe? Zřejmě v Newportu ve státě Rhode Island. Právě tam stojí White Horse Tavern - nepřehlédnutelná, jasně červená budova. Jistý William Mayes zde otevřel nálevnu už v 70. letech 17. století, tedy sto let před vznikem Spojených států amerických.