Pijete pivo? Na toto si dejte pozor!

24. 7. 2025 – 9:08 | Zpravodajství | Alex Vávra

Více než měsíc odmítal jíst a pil jen pivo. Čtyřiačtyřicetiletý Thaweesak z Thajska zemřel v ložnici obklopen stovkami prázdných lahví. Tragédie odhaluje temnou stránku závislosti i selhání nejbližších pomoci včas.

Šokující tragédie se odehrála v thajské provincii Rayong, kde zemřel 44letý muž poté, co více než měsíc odmítal jakékoli jídlo a žil výhradně na pivu. Thaweesak Namwongsa, rozvedený otec šestnáctiletého syna, podle všeho upadl do smrtící spirály alkoholu a osobního zoufalství, které nakonec vedly k jeho předčasné smrti.

Ve středu 16. července byli záchranáři přivoláni do domu v oblasti Ban Chang poté, co muž doma upadl do křečí. Když dorazili na místo, našli ho v bezvědomí, s modrajícími končetinami a bez známek života. V místnosti je však čekal ještě děsivější pohled: stovky prázdných pivních lahví pečlivě uspořádaných na podlaze, mezi nimiž vedla úzká cestička k posteli.

Syn vařil, otec pil. Až do smrti

Namwongsův syn policii vypověděl, že se každý den po škole snažil svému otci vařit teplé jídlo, ale ten jídlo důsledně odmítal a dál pil jen pivo. Doma ho pak jednoho dne nalezl v posteli v křečích, obklopeného prázdnými lahvemi. Rodina věří, že muž se dlouhodobě potýkal s psychickým vyčerpáním a stresem způsobeným osobními problémy, především rozvodem, a právě alkohol měl být jeho únikem z reality. Bohužel – smrtelným.

zdroj: Profimedia.cz

Syn popsal, jak se otcovo chování s každým dnem zhoršovalo a stávalo se podivnějším. Nikdy ale netušil, že jeho odmítání jídla bude mít tak fatální důsledky. Lékaři spekulují, že muž mohl zemřít na selhání jater, záchvat vyvolaný nedostatkem živin, či kombinaci obojího.

Pivo není jídlo. Mýtus, který může zabíjet

Zdravotní odborníci varují, že ačkoliv pivo obsahuje kalorie, zcela postrádá esenciální živiny potřebné pro přežití. Nahrazovat jídlo alkoholem je vysoce nebezpečné – vede k podvýživě, poškození jater, poruše vstřebávání živin a dalším závažným komplikacím. Ač existují extrémní případy, kdy lidé přežili několik týdnů jen na pivu, například při duchovní očistě před postním obdobím, lékaři zdůrazňují, že jde o hazard se životem.

Příběh z Rayongu tak slouží jako varování, jak rychle může vést dlouhodobé psychické trápení a závislost ke smrti. I když se může zdát, že alkohol nabízí úlevu, ve skutečnosti tiše podkopává tělo i mysl – až do bodu, odkud není návratu.