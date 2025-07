Bachelor Solfronk promluvil o rozchodu: "Nebyl jsem k Sabině stoprocentně upřímný"

24. 7. 2025 – 9:00 | Magazín | Jana Strážníková

Pohádky je konec a vztah slavného televizního páru je u konce.

Vztah vypadal jak z plakátu, po půlroce je mu ale najednou konec. Indicie, že všechno není úplně v pořádku, šlo ale sledovat už několik týdnů.

Vítězný pár oblíbené reality show Bachelor, Jan Solfronk a Sabina Pšádová, se rozešel 22.7.2025. Což je mimochodem na den přesně půl roku poté, co v televizi běželo finále Bacheloru.

Kuriózní načasování vcelku očekávatelně neuniklo fanouškům a na sítích už jsou k slyšení dohady, že dvojice měla půlroční smlouvu k předstírání vztahu, která právě vypršela. Sám Jan se Sabinou ale nic takového samozřejmě nepřipouští.

Že by ale vyloženě vysvětlili, co tedy přesně stalo a proč vztah zkrachoval, se také říct nedá. Jak svůdná blondýnka, tak fešný podnikatel sice totiž přišli se svými vyjádřeními k situaci, jenže proslovy působí téměř politicky: Se slovy se roztrhl pytel, ale obsahu k nalezení pomálu.

„Je konec. Ticho, zklamání, bolest… a rozloučení s něčím, čemu jsem tolik věřila. Hodně to bolí. Nikdy jsem si nepřála, aby to došlo až sem. Poslední dny jsem byla jako tělo bez duše. Jako by se ve mně něco zlomilo. Dlouho jsem doufala, že najdeme cestu zpátky k sobě. Že se znovu potkáme tam, kde to bylo opravdové a silné,“ psala Sabina.

„Ale láska potřebuje víc než jen vzpomínky. Potřebuje přítomnost. Potřebuje komunikaci, důvěru, objetí, bezpečí. Potřebuje, aby se člověk necítil sám, i když s někým je. A když tyhle základy chybějí příliš dlouho, člověk začne být unavený. Ztrácí víru, ztrácí sám sebe. A pak přišel okamžik, který narušil i to poslední, čeho jsem se držela. Důvěru. A přes to už jsem prostě nedokázala jít dál,“ dodala.

„To, že jsme se se Sabi rozešli, je pravda. Je to těžký, je to bolavý, je to špatný, ale bohužel je to tak. Se mnou to v některých ohledech není úplně jednoduché. Neumím moc dávat najevo emoce, city a lásku. Mám problém i s přijímáním této emoce. Je to způsobené určitými věcmi z mé minulosti, které se staly a které jsem si myslel, že mám vyřešené, ale ukázalo se, že ne. V tuhle chvíli jsem nedokázal dát Sabince to, co by potřebovala, přestože jsem se snažil,“ prohlásil ve videu na Instagramu Solfronk.

„Byly tam nějaké další věci, v nichž jsem nebyl k Sabi stoprocentně upřímný, což se k tomu přidalo. Každopádně rozcházíme se v dobrém, máme se moc rádi, záleží nám na tom druhém a slíbili jsme si, že já udělám vše proto, abych si tyhle věci v sobě zpracoval, abych se posunul dál, a třeba se stane, že se za nějakou dobu potkáme a že to tam stále bude,“ zakončil.

Inu, umění hodně mluvit a nic neříct mají oba evidentně v malíku.