Pierce Brosnan se po více než dvaceti letech usmířil se synem Christopherem
20. 11. 2025 – 10:26 | Magazín | Natálie Kozak
Pierce Brosnan, který před dvěma dekádami přerušil kontakt se synem Christopherem kvůli jeho vleklé závislosti, byl poprvé po letech spatřen v jeho společnosti. Náhlé setkání v Londýně otevírá otázku, zda se rodinný příběh plný bolesti může konečně změnit v příběh smíření.
Návrat
Legendární herec, známý jako jeden z filmových představitelů agente 007, se minulý týden objevil v londýnské čtvrti Notting Hill při veřejné večeři. Jeho společníkem nebyl jen mladší syn Dylan Brosnan, ale i syn, se kterým se prakticky dvacet let neviděl- 52letý Christopher. Z civilních snímků vypovídá o zřetelně přátelském setkání po letech mlčení.
Dlouholeté ticho a těžká volba
Christopher i jeho sestra Charlotte byli adoptováni Piercem Brosnanem poté, co herec oženil s jejich matkou, herečkou Cassandra Harris. Christopherův život však později ovládla závislost na drogách a alkoholu, tak se Brosnan roku 2005 rozhodl syna „odstřihnout“, protože vyčerpal všechny možností pomoci. „Řekl jsem mu: ‚Začni žít, nebo budeš čekat na smrt‘,“ uvedl tehdy.
Náznak změny Instagramu
Už v roce 2022 zaznamenala veřejnost první známku náznaku nápravy: herec zveřejnil ke Dni otců snímek s ostatními syny Seanem, Dylanem a Parisem a Christophera jmenoval jménem, což byl malý, ale citelný krok.
Nová kapitola rodinného příběhu
Znovusetkání v stylové londýnské restauraci neznamená konec let trápení, ale vyhlídku na nový začátek. Zdrojům blízkým rodině se zdá, že právě mladší syn Dylan sehrál při opětovném sbližování otce a staršího bratra klíčovou roli. Do špičkového hollywoodského dramatu se opět dostává naděje na uzdravení vztahu.
Závěr ve znamení naděje
Pro Pierce Brosnana a jeho syna Christophera to může být obratový bod. Bolestná období se zdají pomalu ustupovat a ve středu rodiny se znovu objevuje to, co mnozí považují za nejnáročnější úkol- vzájemná důvěra. V případě rodiny Brosnanových jde o příběh, který se neděje na filmovém plátně, ale v reálném životě. A právě tam má šanci získat konečně šťastnější konec.