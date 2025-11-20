Dnes je čtvrtek 20. listopadu 2025., Svátek má Nikola
Počasí dnes 4°C Zataženo

Pierce Brosnan se po více než dvaceti letech usmířil se synem Christopherem

20. 11. 2025 – 10:26 | Magazín | Natálie Kozak

Pierce Brosnan se po více než dvaceti letech usmířil se synem Christopherem
zdroj: Profimedia
Sledovat v Google Zprávách

Pierce Brosnan, který před dvěma dekádami přerušil kontakt se synem Christopherem kvůli jeho vleklé závislosti, byl poprvé po letech spatřen v jeho společnosti. Náhlé setkání v Londýně otevírá otázku, zda se rodinný příběh plný bolesti může konečně změnit v příběh smíření.

Návrat 

Legendární herec, známý jako jeden z filmových představitelů agente 007, se minulý týden objevil v londýnské čtvrti Notting Hill při veřejné večeři. Jeho společníkem nebyl jen mladší syn ­Dylan Brosnan, ale i syn, se kterým se prakticky dvacet let neviděl- 52letý Christopher. Z civilních snímků vypovídá o zřetelně přátelském setkání po letech mlčení. 

Dlouholeté ticho a těžká volba

Christopher i jeho sestra Charlotte byli adoptováni Piercem Brosnanem poté, co herec oženil s jejich matkou, herečkou Cassandra Harris. Christopherův život však později ovládla závislost na drogách a alkoholu, tak se Brosnan roku 2005 rozhodl syna „odstřihnout“, protože vyčerpal všechny možností pomoci. „Řekl jsem mu: ‚Začni žít, nebo budeš čekat na smrt‘,“ uvedl tehdy. 

Hádky
Magazín
Pět frází, které dokážou proměnit rozhovor v bitevní pole

Náznak změny Instagramu

Už v roce 2022 zaznamenala veřejnost první známku náznaku nápravy: herec zveřejnil ke Dni otců snímek s ostatními syny Seanem, Dylanem a Parisem a Christophera jmenoval jménem, což byl malý, ale citelný krok. 

Nová kapitola rodinného příběhu

Znovusetkání v stylové londýnské restauraci neznamená konec let trápení, ale vyhlídku na nový začátek. Zdrojům blízkým rodině se zdá, že právě mladší syn Dylan sehrál při opětovném sbližování otce a staršího bratra klíčovou roli. Do špičkového hollywoodského dramatu se opět dostává naděje na uzdravení vztahu.

Závěr ve znamení naděje

Pro Pierce Brosnana a jeho syna Christophera to může být obratový bod. Bolestná období se zdají pomalu ustupovat a ve středu rodiny se znovu objevuje to, co mnozí považují za nejnáročnější úkol- vzájemná důvěra. V případě rodiny Brosnanových jde o příběh, který se neděje na filmovém plátně, ale v reálném životě. A právě tam má šanci získat konečně šťastnější konec.

Robbie Williams
Magazín
Robbie Williams otevřeně: jak mi injekce na hubnutí zasáhly do života i zdraví
Tagy:
rodina celebrity herec usmíření
Zdroje:
yahoo.com, thesun.co.uk, nypost.com
Profilový obrázek
Natálie Kozak
Astro, vztahy, zákulisní šum. Trocha mystiky, trocha drbů – vše pod jedním perem.

Předchozí článek

Internet mimo provoz: Cloudflare připomněl, jak moc jsme závislí na neviditelné infrastruktuře

Následující článek

Je po všem. Manželství šéfkuchaře Kašpárka oficiálně v troskách, přišla poslední tečka

Nejnovější články