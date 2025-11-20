Dnes je čtvrtek 20. listopadu 2025., Svátek má Nikola
20. 11. 2025 – 11:00 | Magazín | Jiří Rilke

Je po všem. Manželství šéfkuchaře Kašpárka oficiálně v troskách, přišla poslední tečka
zdroj: Profimedia.cz
Nejdřív to chvíli vypadalo, že se vztah ještě bude zachraňovat, nakonec ale obrátili list.

Andrea Kašpárková, manželka slavného michelinského šéfkuchaře Radka Kašpárka, v poslední době dostává od života a osudu jednu krutou ránu za druhou.

Nejdřív ji málem zabil mozkový infarkt, pak musela na operaci srdce, aby jí následně manžel oznámil, že je s láskou konec. A jako by to snad nestačilo, na podzim jí ještě zemřel otec.

„Málokdo tuší, co se za zdmi odehrává a jakým peklem Andrea prochází. Po operaci srdce, kdy potřebovala klid, musela řešit, kam z nemocnice půjde. Manžel jí oznámil, že je konec a že v domě už nemá co dělat,“ citoval Blesk svůj zdroj z blízkého okolí páru.

Žádná snaha o záchranu manželství či látání nalomeného vztahu nakonec neproběhla. A oficiálně už ani není co zachraňovat, protože Andrea přiznala, že už se s Radkem rozvedla: „Ano, je to pravda, už to proběhlo,“ potvrdila pro eXtra.cz.

Celkem očekávatelně na tom momentálně není úplně nejlíp: „Celkově se oklepávám ze všeho, od února jsem měla vlastně jeden velký kolotoč, takže nějakou chvíli potrvá, než to bude zase dobré,“ svěřila se.

O rozvodu jako takovém se moc bavit nechtěla, vypadá to nicméně, že se snad žádné větší spory nekonaly: „Respektujeme se vzájemně a více se k tomu nebudu vyjadřovat,“ uvedla.

Jméno si měnit zpátky nebude, zůstane Kašpárková. Prý kvůli synovi.

Nezbývá než popřát, aby s novou kapitolou životní cesty směřovala už jen vzhůru.

„Už jsem to měl za uzavřenou věc, když o tom exmanželka promluvila, musím to potvrdit. Na všem jsme domluveni a primární pro mě je, aby se to co nejméně dotklo našeho syna,“ vyjádřil se stručně sám Kašpárek pro Život v Česku.

„Jsem nesmírně rád za to, že se s Andreou dokážeme bavit v klidu a s respektem," dodal.

