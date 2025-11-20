Internet mimo provoz: Cloudflare připomněl, jak moc jsme závislí na neviditelné infrastruktuře
20. 11. 2025 – 10:20 | Magazín | Žanet Ka
Několik hodin trvající chaos na internetu ukázal něco, co si většinou nepřipouštíme: jak malá chyba dokáže ochromit svět, který žije na datech. Výpadek Cloudflare včera zasáhl platformy, aplikace i běžné weby a odhalil naši závislost na infrastruktuře, kterou téměř nevidíme.
V úterý 18. listopadu 2025 došlo k jednomu z největších technických výpadků internetu za poslední roky. Cloudflare, infrastruktura, která stojí za přibližně pětinou veškerého webového provozu, se stala zdrojem masivní poruchy. Platformy jako ChatGPT, X (dříve Twitter), aplikace a desítky dalších webů byly několik hodin nedostupné.
Co všechno selhalo?
Výpadek začal zhruba v čase 11:20 UTC (cca 12:20 středoevropského času), kdy Cloudflare zaznamenal náhlý nárůst „neobvyklého provozu“. Ten uvedl síť jeho síťové systémy do chybového stavu- výpisy ukazovaly tisíce potvrzených chyb na webu Downdetector. Mezi postiženými službami byly vedle ChatGPT a X také platformy jako Spotify, Canva a řada menších webů, které spoléhají na infrastrukturu Cloudflare.
Jak se to stalo?
Podle technického vysvětlení Cloudflare byl „spuštěn“ bug v systému řízení Bot Managementu- modul, který odlišuje běžné uživatele od botů. Aktualizace konfigurace vytvořila soubor, který překročil bezpečnostní limity a způsobil selhání v klíčové části infrastruktury. Společnost zdůraznila, že nejde o útok, ale o interní chybu. Oprava byla nasazena v řádu hodin; plné zprovoznění systému bylo potvrzeno kolem 17:06 UTC.
Dopady na internetové služby a uživatele
Když služba, která obsluhuje značnou část internetu, selže, následky jsou široké. Uživatele nejvíce zaujalo, že platformy, které fungují bez problémů, byly najednou zcela nedostupné. Podle Downdetectoru počet hlášení při vrcholu přesáhl 5 000 případů za minutu, skutečný počet postižených může být však výrazně vyšší. V regionu Evropy i mimo ni přibývala hlášení o výpadcích přístupu k webům, pomalém načítání nebo chybě „500 Internal Server Error“.
Proč by nás to mělo zajímat?
Protože infrastruktura jako Cloudflare nestojí v popředí pozornosti běžného uživatele, ale když selže, dotkne se téměř každého, kdo na internetu tráví čas. Analytici poukazují na to, že výpadek odhaluje jednu z největších slabin moderního internetu: závislost na několika velkých poskytovatelích infrastruktury. Pro firmy a provozovatele webů to znamená varování: redundance, více systémů, vlastní záloha- tyto kroky už nejsou luxusem, ale nutností.
Co dál?
Cloudflare má po výpadku připravenou celou zprávu o incidentu a pracuje na tom, aby podobná situace nemohla nastat znovu. V příštích měsících lze očekávat větší důraz na stavbu „bezpečnějšího internetu“ a na rozložení infrastruktury tak, aby selhání jednoho hráče neparalyzovalo velké části webu.