Personální změny neskončily, hlásí Zelenskyj; USA chystají další vojenskou pomoc Ukrajině

„Nyní panuje jistý klid stran personálních změn... To ale neznamená, že všechny potřebné kroky již byly podniknuty. Přijdou další rozhodnutí,“ uvedl Zelenskyj.

Minulý týden Zelenskyj v reakci na zprávy o korupci úředníků po 11 měsících války propustil více než desítku vysoce postavených ukrajinských činitelů. Přislíbil, že bude uplatňovat nulovou toleranci vůči pochybením nebo špatnému řízení.

Ukrajina se dlouhodobě potýká s problémem korupce, jejíž omezení je jednou z podmínek členství země v Evropské unii. Skandály by rovněž mohly podkopat ochotu západních spojenců poskytovat zemi bránící se ruské agresi vojenskou i finanční pomoc. Současné změny jsou poměrně vzácným otřesem v jinak stabilním vedení Ukrajiny v dobách válečného stavu. Kromě červencové čistky v tajné službě se Zelenskyj většinou držel svého týmu.

Zelenskyj v dnešním projevu zmínil také intenzivní přípravy na jednání s Evropskou unií. Ukrajina podle svého prezidenta navzdory válce dosáhla značného pokroku a očekává zprávy od unijních partnerů, které budou odrážet dosavadní spolupráci.

Spojené státy připravují nový balík vojenské pomoci pro Ukrajinu v hodnotě 2,2 miliardy dolarů (asi 48 miliard korun), který by kromě zbraní a munice mohl poprvé obsahovat i rakety delšího doletu. Agentuře Reuters to dnes řekly dva nejmenované zdroje obeznámené s přípravou vojenské pomoci.

USA se doposud zdráhaly Ukrajině poskytnout rakety doletu delšího než 80 kilometrů kvůli obavám z rozpoutání širšího konfliktu s Moskvou v případě, že by Ukrajina zbraně použila k útoku na ruské území. Zelenskyj již dříve slíbil, že tak neučiní.

Pentagon zatím Kyjevu dodal 20 salvových raketových systému HIMARS, jejichž software i hardware je upravený tak, aby z nich nebylo možné vypálit rakety delšího doletu než 80 kilometrů. Ukrajinská armáda o systémy s možností delšího doletu nicméně žádá už několik měsíců. Americké systémy HIMARS mohou s nasazením určitých typů raket zasáhnout cíl až ve vzdálenosti 500 kilometrů.

Rusko možné dodání amerických dalekonosných střel Kyjevu označilo za „červenou linii“, jejíž překročení by signalizovalo přímé zapojení USA do konfliktu na Ukrajině, uvedla loni v září mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová.

Ačkoliv Ukrajina oficiálně na cíle na ruském území neútočí, v uplynulých měsících došlo k výbuchům na ruských letištích až 500 kilometrů od ukrajinských hranic. Kyjev se k útokům nepřihlásil, ukrajinští představitelé ale v komentářích naznačovali, že za nimi stojí Ukrajina.

