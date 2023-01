Aktualizováno: Německé tanky proti Rusku: Berlín poskytne Ukrajině Leopardy, USA Abramsy

Německo oficiálně souhlasí s dodáním německých tanků Leopard 2 ukrajinské armádě, která se brání ruské invazi, a v prvním kroku poskytne Ukrajině 14 tanků Leopard 2A6. Dnes o tom na žádost kancléře Olafa Scholze rozhodla spolková vláda, oznámil kancléřův mluvčí Steffen Hebestreit. Vpodvečer americký prezident Joe Biden oznámil, že USA dodají Ukrajině 31 pokročilých tanků M1 Abrams.

Cílem je podle kancléře rychle vybavit Ukrajinu dvěma prapory leopardů, k čemuž se připojí také další evropské státy, které tyto obrněnce mají ve výzbroji. Ruské velvyslanectví v Berlíně už varovalo, že německé rozhodnutí je extrémně nebezpečné.

Z prohlášení jasně vyplývá, že Německo rychle vydá souhlas, aby Polsko a další země mohly Ukrajincům předat své leopardy. „Partnerským zemím, které na Ukrajinu chtějí dodat tanky Leopard 2 ze svých zásob, Německo udělí potřebný souhlas,“ uvedl Hebestreit.

„Naše rozhodnutí odpovídá známému postupu, že Ukrajině pomáháme podle našich možností. Úzce jednáme s našimi zahraničními partnery a ve spolupráci s nimi,“ řekl Scholz. Souhlas s vývozem německých tanků je podle Berlína výsledek intenzivních porad s nejbližšími evropskými spojenci a také s mezinárodními partnery.

Ruská ambasáda v Berlíně krátce poté oznámila, že německé rozhodnutí je mimořádně nebezpečné a povede dalšímu k vyhrocení konfliktu. „Rozhodnutím poslat tanky na Ukrajinu opustilo Německo postoj historické odpovědnosti vůči Rusku,“ dodala ambasáda. Německo se po začátku invaze zdráhalo dodávat Ukrajincům zbraně, neboť z historických důvodů nechtělo, aby německé zbraně zabíjely ruské vojáky, Berlín ale postupně učinil výrazný obrat.

Tanky, které Německo poskytne, budou ze zásob německé armády. Výcvik ukrajinských tankistů v Německu začne v brzké době. Součástí německého balíku pomoci budou i logistické služby, údržba systémů a potřebná munice.

Německý ministr obrany Boris Pistorius novinářům po jednání vlády řekl, že vzhledem k válce není důvod k oslavám, ačkoli někteří tak z radosti z německého rozhodnutí činí. Poskytnutí tanků Leopard 2 přesto označil za krok, který situaci na bojišti změní. Upozornil ale, že předání nebude zcela rychlé, na přípravu tanků budou podle něj potřeba tři až čtyři měsíce.

Německo několik týdnů čelilo rostoucímu tlaku, aby souhlasilo s vybavením ukrajinské armády německými leopardy. Souhlas se očekával již před týdnem v pátek, kdy se na americké letecké základně Ramstein sešli zástupci asi 50 zemí, které zbrojně Ukrajinu podporují. Místo toho ale tehdy německý ministr obrany Boris Pistorius oznámil, že rozhodnutí nepadlo a že mezitím nařídil prověření dostupnosti moderních tanků Leopard 2 v zásobách německé armády a zbrojního průmyslu.

Tanky Leopard poskytnuté Ukrajině posílí její obranné kapacity, uvítal premiér Petr Fiala (ODS) dnešní oficiální souhlas německé vlády s dodávkami tanků ukrajinské armádě. Na dodávce tanků Leopard pro Českou republiku se nic nemění, sdělil ČTK. „Včera (V úterý) jsme si s kancléřem Scholzem potvrdili, ze dodávky do Česka budou probíhat tak, jak byly plánovány. To nic nemění na faktu, že se spojenci i nadále koordinujeme další dodávky pomoci nutné k ukrajinské obraně,“ uvedl Fiala a připomněl, že Česko darovalo Ukrajině, která se brání ruské invazi, tanky T-72.

Deník Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) v uplynulém týdnu napsal, že Česko a Slovensko jsou ochotny se vzdát tanků Leopard 2, které dostanou z Německa jako náhradu za dřívější vyslání svých starších tanků na Ukrajinu. Obě země takový scénář popřely. Český premiér Petr Fiala v úterý v Berlíně po jednání se Scholzem řekl, že Česko slíbené leopardy potřebuje k zajištění vlastní obranyschopnosti.

Německé vládní strany i opoziční konzervativci tanky pro Ukrajinu vítají

Zelení a liberální sociální demokraté (FDP), kteří jsou koaličním partnerem sociálních demokratů (SPD) kancléře Olafa Scholze, rozhodnutí Berlína vítají. Kancléře podpořila i opoziční konzervativní unie CDU/CSU, podle které ale rozhodnutí mohlo padnout výrazně dříve. S dodáním tanků naopak nesouhlasí protiimigrační Alternativa pro Německo (AfD) a postkomunistická Levice.

„Ukrajina má právo na sebeobranu, a my ji v tom ze všech sil podporujeme,“ řekl spolkový ministr hospodářství Robert Habeck ze strany Zelených. Dodal, že předání tanků ukrajinské armádě je logický krok, který ze současného vývoje vyplývá.

„Tanky posílí Ukrajinu proti (ruskému prezidentovi Vladimiru) Putinovi,“ napsal na twitteru liberální ministr financí Christian Lindner. Je podle něj důležité, že v podpoře Kyjeva Německo a USA postupují společně.

I opoziční konzervativci vítají souhlas sociálnědemokratického kancléře Scholze s dodáním tanků na Ukrajinu. Šéf Křesťanskodemokratické unie (CDU) Friedrich Merz již v úterý řekl, že Berlín učinil správné rozhodnutí. Měl ale výhrady proti rychlosti německé vlády, Scholz měl podle něj jednat mnohem dříve.

Spolušéfka AfD Alice Weidelová označila rozhodnutí Berlína za osudné, jednat by se podle ní mělo naopak o míru. AfD tanky označuje za vyhrocení konfliktu. Levice pak postoj německé vlády považuje za proválečný.

Scholz v parlamentu slíbil podporu Kyjevu a to, že nezavleče NATO do války

Rozhodnutí poskytnout německé tanky Ukrajině v jejím boji proti ruské invazi je správné a Ukrajina se i v budoucnu dočká z Berlína další podpory. Dnes to poslancům Spolkového sněmu řekl kancléř Olaf Scholz. Zároveň vyzval Němce, aby se kvůli německé podpoře Ukrajiny nebáli a důvěřovali vládě, neboť Berlín jedná v přísně shodě se spojenci. Vláda tak podle Scholze učiní vše, aby předešla zavlečení Severoatlantické aliance do války s Ruskem.

Poslancům kancléř řekl, že dnes telefonicky jednal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským o politické, humanitární i vojenské podpoře. Zelenskyj Scholzovi poděkoval za slíbené tanky Leopard 2 a za souhlas Berlína ostatním zemím tyto německé tanky Ukrajině předat.

Na úvod projevu Scholz ocenil Německo za to, jak pro mnohé nečekaně dobře překonalo hospodářské a energetické problémy způsobené ruskou invazí na Ukrajinu. „Před rokem by si jen málokdo pomyslel, že to bez ruského plynu zvládneme,“ řekl kancléř a připomenul, že Německo v posledních třech týdnech dokončilo již tři plovoucí terminály na zkapalněný zemní plyn (LNG). Také hospodářské výzvy podle kancléře dobře zvládlo.

„Ukázali jsme, co je v nás,“ řekl Scholz. Nyní je podle něj třeba, aby se toto úsilí a nové německé tempo přeneslo i do ochrany klimatu a přechodu k čistým energetickým zdrojům.

Rusko podle kancléře svou útočnou a imperiální válkou proti Ukrajině zcela změnilo bezpečnostní principy, které v Evropě platily od druhé světové války. „To, že hranice nelze měnit silou,“ řekl kancléř s tím, že ruská invaze se stala dějinným obratem. Proto je podle kancléře nutné Ukrajině pomáhat, a to i vojensky.

Dnešní rozhodnutí dodat Ukrajině německé tanky Leopard 2 považuje Scholz za správné a dodal, že Berlín k tomuto rozhodnutí dospěl v přísné shodě se spojenci. Takto chce postupovat i dále, protože to je cesta, jak předejít zavlečení NATO do války s Ruskem.

Tanky Leopard 2 jsou podle Scholze mocné zbraňové systémy, proto i v této souvislosti mají mnozí Němci starosti z dalšího vývoje. „Těmto spoluobčanům bych chtěl říct, aby mi důvěřovali, aby důvěřovali vládě. Budeme nadále jednat tak, abychom rizikům pro Německo předešli,“ dodal.

Opoziční konzervativní unie CDU/CSU s tanky pro Ukrajinu souhlasí a opakovaně k takovému kroku kancléře vyzývala, nyní mu ale v debatě vyčetla pomalé rozhodování, kvůli kterému Německo před spojenci ztrácí respekt. Scholz kritiku odmítl, neboť Německo postupuje tak rychle, jak to hledání společného postoje mezi spojenci umožňuje.

Na pomalost upozornila i poslankyně Agnieszka Bruggerová za vládní Zelené, která pochází z Polska. Scholz zopakoval, že Německo nebude jednat samo. „Nyní se společně s ostatními pokusíme sestavit první prapor tanků,“ odpověděl. Německo prozatím poskytne 14 leopardů, další přidají ostatní státy, mimo jiné Polsko, které na Berlín vyvíjelo největší tlak.

Ostře proti kancléřovi vystoupil poslanec protiimigrační Alternativy pro Německo (AfD) Petr Bystroň, který má český původ. „Právě jste hodil přes palubu základy německé poválečné politiky,“ řekl. Během svého vystoupení čelil hlasitému nesouhlasu několika poslanců, takže musela zasáhnout šéfka parlamentu Bärbel Basová. Kancléře se Bystroň nakonec zeptal, jaké jsou vlastně válečné cíle a čeho chce na Ukrajině dosáhnout. „Vím, jaké jsou cíle Ruska. Chce se zmocnit území,“ odpověděl kancléř a dodal, že Kyjev bude mít německou podporu, dokud to bude nutné.

V odpovědích na dotazy se kancléř věnoval také spojenectví s USA, které označil za jedno z nejužších. Řekl, že Berlín a Washington spojují i díky prezidentovi Joeu Bidenovi mimořádně silné vazby. Skvělými spojenci nazval i Británii či Francii.

Obrana dostala od EU první kompenzace za vojenský materiál dodaný Ukrajině

České ministerstvo obrany dostalo od Evropské unie první kompenzace za vojenský materiál dodaný na Ukrajinu. Evropská unie poslala 6,5 milionu eur (asi 155 milionů korun). Další částky budou vypláceny postupně v následujících letech, uvedlo dnes ministerstvo v tiskové zprávě.

Kompenzace obrana dostává prostřednictvím Evropského mírového nástroje (European Peace Facility, EPF), který slouží k financování priorit EU v oblasti obrany a bezpečnosti.

„Podpora Ukrajiny je naším strategickým zájmem a chceme v ní ve spolupráci se spojenci dál pokračovat. Oceňuji, že ani Evropská unie nezaváhala a hned po začátku ruské agrese zapojila finanční prostředky z Evropského mírového nástroje do podpory svých členských zemí, které Ukrajině pomáhají,“ uvedla ministryně obrany Jana Černochová (ODS).

EPF byl původně zřízen kvůli financování misí a operací Evropské unie a stabilizaci partnerských zemí v sousedství Evropy. Po ruské agresi na Ukrajině EU rozhodla, že peníze budou využity i na kompenzace členským zemím, které dodávají vojenské vybavení Ukrajině. Uvolněno bylo postupně na tyto účely 3,1 miliardy eur (74,8 miliardy korun).

Vojenský materiál, který ČR poskytla Ukrajině do března loňského roku, bude postupně proplácen v rámci prvního balíku refundací do roku 2024. O rozdělení dalších se průběžně jedná. České republice byly zatím k refundaci uznány dodávky v hodnotě přibližně 80 milionů eur (1,9 miliardy korun), peníze budou postupně proplaceny mezi lety 2023 až 2027. Podle dřívějších informací český stát poskytl Ukrajině pomoc zhruba za 4,5 miliardy korun. Napadené zemi poslal blíže neurčené množství munice, ručních zbraní i těžké techniky včetně tanků.

Americký tank M1 Abrams | zdroj: Profimedia

Spojené státy dodají Ukrajině 31 tanků Abrams, oznámil prezident Biden

Spojené státy v řádu několika měsíců dodají Ukrajině 31 pokročilých tanků M1 Abrams. Dnes v podvečer to oznámil americký prezident Joe Biden. Poznamenal také, že se nejedná o útočnou hrozbu pro Rusko, a pochválil Berlín za jeho rozhodnutí dodat Ukrajině tanky Leopard 2. Spojené státy budou se svými spojenci podle šéfa Bílého domu nadále podporovat Ukrajinu, která čelí ruské agresi.

Biden v přítomnosti amerického ministra obrany Lloyda Austina a ministra zahraničí Antonyho Blinkena na tiskové konferenci v Bílém domě uvedl, že americké tanky Ukrajině pomohou „manévrovat v otevřeném terénu“. Zároveň ocenil Německo, které dnes oznámilo, že v prvním kroku poskytne Ukrajině 14 tanků Leopard 2A6.

„Rusko si myslelo, že budeme rozděleni,“ uvedl Biden o USA a jejich evropských spojencích. „Jsme ale plně, naprosto a důkladně jednotní,“ dodal.

Spojené státy se k myšlence nasazení tanků Abrams, které jsou náročné na údržbu, stavěly zprvu chladně. Musely ale změnit taktiku, aby přesvědčily Německo, aby na Ukrajinu poslalo své snadněji použitelné tanky Leopard 2.

Přesto Abramsy, které jsou jedny z nejvýkonnějších amerických tanků, na Ukrajinu v dohledné době nezamíří, píše Reuters. Představitelé Bidenovy administrativy, kteří o tomto rozhodnutí informovali novináře, uvedli, že dodání tanků Abrams bude trvat měsíce, nikoli týdny. Příslušníci ukrajinské armády budou cvičeni v používání Abramsů na dosud neurčeném místě.

O tom, že USA dodají Ukrajině tanky Abrams, Biden informoval po telefonátu s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, německým kancléřem Olafem Scholzem, italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou a britským předsedou vlády Rishim Sunakem. Ministr obrany Austin mezitím hovořil se svým ukrajinským protějškem Oleksijem Reznikovem, který další americkou pomoc poté ohlásil na twitteru.