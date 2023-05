Pentagon je nadšen: Systém Patriot sestřelil na Ukrajině ruskou střelu Kinžal

Po sestřelení ruské hypersonické střely Kinžal nad Kyjevem zavládlo v Pentagonu radostné vzrušení, uvádí CNN s odvoláním na nejmenovaného činitele. Ukrajinská protiletecká obrana zneškodnila raketu pomocí amerického systému Patriot.

Mobilní raketové systémy Patriot byly doposud úspěšné při nasazení proti balistickým střelám. O tom, zda dokážou zastavit i nadzvukové střely, se do minulého týdne ale mluvilo jen teoreticky, píše CNN. Úspěch Ukrajinců nyní přinesl důkaz, že to možné je, a představitelé Pentagonu to považují za klíčovou událost. Ruský prezident Vladimir Putin vychvaluje schopnosti ruských hypersonických zbraní a tvrdil o nich, že dokážou překonat všechny existující systémy protivzdušné obrany.

Rusko s výrobou těchto nejmodernějších raket mělo vždy problémy, které navíc nyní prohloubily sankce uvalené na něho kvůli invazi na Ukrajinu. Ale až do minulého týdne Moskva podle amerických zdrojů vycházela z toho, že kdykoliv nasadí hypersonickou raketu, zasáhne cíl. To, že ji Ukrajinci sestřelili, touto jistotou otřáslo a Rusy znejistilo.

Američany taky povzbudilo, že ruský Kinžal zneškodnila výhradně ukrajinská obsluha systému Patriot, která prošla výcvikem v Oklahomě, a že u toho nebyl žádný americký poradce. Spojeným státům se tak „významným způsobem vrátila investice“ vložená do ukrajinské armády, řekl zdroj CNN.

To, že se ukrajinské protiletecké obraně 4. května podařilo Kinžal pomocí patriotu sestřelit, potvrdil v sobotu velitel ukrajinského letectva Mykola Oleščuk. Zprávy o tom se objevily už v pátek, tehdy je ale ukrajinské vzdušné síly popřely. V sobotu Oleščuk řekl, že „všechno má svůj čas“ a že armáda nemůže zveřejňovat informace, které by nepřítel mohl využít.

Zelenskyj navrhl, aby se vítězství nad nacismem na Ukrajině slavilo 8. května

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes navrhl parlamentu, aby se den vítězství nad nacismem slavil na Ukrajině 8. května podobně jako ve většině světa. Informoval o tom deník Ukrajinska pravda s odvoláním na projev hlavy státu u příležitosti konce druhé světové války.

Stejně jako Rusko, které loni v únoru Ukrajinu vojensky napadlo, slavila dosud Ukrajina Den paměti a vítězství nad nacismem 9. května. Podle Zelenského návrhu, který musí schválit ukrajinský parlament, bude toto datum vyhrazeno Dni Evropy, jenž dosud připadal na třetí květnovou sobotu, uvedl server RBK-Ukrajina.

Ve svém dnešním výnosu Zelenskyj uvedl, že přesun dne vítězství nad nacismem z 9. na 8. května je odrazem „evropské identity ukrajinského lidu“ a má za cíl „posílit jednotu národů Evropy“.

„Všechno staré zlo, které přináší moderní Rusko, bude poraženo stejným způsobem, jako byl poražen nacismus,“ řekl Zelenskyj v projevu u příležitosti konce druhé světové války. Prezident v něm také slíbil osvobození území okupovaných Moskvou.

Rusko slaví vítězství ve druhé světové válce o den později než většina zemí Evropy, protože v době, kdy nacistické Německo 8. května podepsalo kapitulaci, bylo v Moskvě vzhledem k časovému posunu již po půlnoci, tedy 9. května.

V Česku se konec druhé světové války slavil 9. května do roku 1991, kdy zákon toto datum přesunul na 8. května. Stejně postupovala řada dalších států bývalého východního bloku.