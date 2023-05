Neuspěchejte protiofenzivu, varoval Petr Pavel Ukrajince

Prezident Petr Pavel varoval ukrajinské vedení před uspěcháním chystané protiofenzivy. Pokud útok selže, bude to pro Kyjev pohroma a další možnost se už letos nenaskytne. Pavel také uvedl, že jej ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj při nedávném setkání v Kyjevě požádal, aby Česko pro ofenzivu vyzbrojilo jednu ukrajinskou motorizovanou brigádu. O rozhovoru, který prezident poskytl během své cesty na korunovaci britského krále Karla III., dnes informoval deník The Guardian.

„Pro Ukrajinu by bylo nesmírně škodlivé, kdyby tato protiofenziva selhala, protože už nebudou mít další šanci, alespoň ne v tomto roce,“ uvedl v rozhovoru Pavel.

Uspěchání protiofenzivy by podle něj vedlo ke „strašlivým ztrátám“ a neúspěchu, který si Ukrajina nemůže dovolit. Při své nedávné cestě na Ukrajinu proto apeloval na tamní představitele, aby se nenechali „zatlačit do rychlejšího tempa dříve, než budou plně připraveni“, a to jen kvůli tomu, aby před spojenci vykázali nějaké výsledky.

Při nedávných setkáních v Kyjevě s prezidentem Zelenským a premiérem Denysem Šmyhalem bývalý náčelník českého generálního štábu rovněž upozornil, že Ukrajinci již nedisponují momentem překvapení, který loni pomohl úspěšným protiútokům v Charkovské a Chersonské oblasti.

Podle Pavla si v Kyjevě uvědomují, že ve schopnostech Ukrajiny provést úspěšnou ofenzivu s cílem vytlačit ruské síly z okupovaného území zůstávají mezery. Zapotřebí je především více munice.

Prezident uvedl, že Zelenskyj požádal jeho a jeho slovenskou kolegyni Zuzanu Čaputovou, aby obě země před očekávaným protiútokem vyzbrojily každá jednu ukrajinskou mechanizovanou brigádu. Šlo by zhruba o 35 tanků, 100 obrněných transportérů a munici.

Podle Pavla bude „nesmírně obtížné“ tento požadavek splnit - s ohledem na to, že Česko již Ukrajině dodalo téměř 100 tanků, podobný počet obrněných transportérů, dělostřelectvo, raketomety a „spoustu munice“. Prostor v pokračování dodávek vojenského materiálu z Česka na Ukrajinu vidí především v prostředcích protivzdušné obrany.

Evropě podle Pavla nyní chybějí kapacity na výrobu potřebných zbraní a munice, ty ale podle něj lze nakupovat po světě, a to i v zemích, které se k vyzbrojování Ukrajiny nechtějí veřejně přihlásit. Řekl také, že Zelenskyj během jejich setkání prohlásil, že Ukrajina může poskytnout kvalifikované pracovníky pro nové muniční továrny, pokud by zbrojním podnikům v Evropské unii chyběli.

Západ by se podle Pavla měl připravit na to, že válka může skončit i jinak než totálním vítězstvím Ukrajiny. „Myslím, že bychom měli udělat vše, co máme k dispozici, abychom Ukrajince povzbudili a podpořili, aby byli úspěšní. Vnitřně bychom však měli být připraveni i na další nepředvídatelné události,“ řekl český prezident.

Pavel byl v letech 2015 až 2018 předsedou vojenského výboru NATO. Nyní v rozhovoru zopakoval svá nedávná slova, že Čína jako možný prostředník nemá skutečný zájem tlačit Rusko k ústupkům ohledně Ukrajiny. Připustil však, že nedávná podpora Pekingu rezoluci OSN, která Rusko označila za agresora, by mohl být „první krok“ v tomto směru.