Penny překvapilo zákazníky: některé ceny v novém letáku působí skoro jako návrat o pár let zpět
7. 3. 2026 – 7:03 | Zprávy | Anna Pecena
Nový leták řetězce Penny přináší výrazné slevy na potraviny, které Češi nakupují nejčastěji. Od masa přes ovoce a zeleninu až po sladkosti. Některé položky jsou levnější až o desítky procent. Nabídka podle letáku platí od 4. 3. do 10. 3. 2026 a zákazníci mohou narazit na ceny, které v posledních týdnech nebývají úplně běžné.
Levné maso i základní potraviny
Jednou z nejvýraznějších položek v akci je vepřová pečeně bez kosti za 64,90 Kč za kilogram. Podobně atraktivní je i cena kuřecích prsních řízků, které Penny nabízí za 109,90 Kč za kilogram. Pro domácí vaření se hodí také vepřové mleté maso za 99,90 Kč za kilogram nebo kuřecí zadní čtvrtky za 69,90 Kč za kilogram.
Zákazníci mohou v akci koupit i vepřový bok s kostí za 99,90 Kč za kilogram. Kdo plánuje pomalu tažené maso nebo klasickou českou kuchyni, může sáhnout po hovězí kližce, která vychází na 219 Kč za kilogram. V nabídce je také tatarský biftek z masa v balení 250 gramů za 79,90 Kč.
Výrazné slevy se objevují i u základních potravin. České máslo Karlova Koruna stojí 26,90 Kč za balení 250 gramů. Pšeničná mouka vyjde na 8,90 Kč za kilogram a trvanlivé mléko je v letáku za 14,90 Kč. Zlevněné jsou také Romadur tyčinky, které Penny prodává za 19,90 Kč za balení.
Ovoce a zelenina za ceny, které zaujmou
Velkou část nabídky tvoří čerstvé ovoce a zelenina. Salátová okurka stojí 16,90 Kč za kus, mrkev vyjde na 12,90 Kč za kilogram a brokolice je v akci za 19,90 Kč za kus.
Levněji lze koupit také rajčata lahůdková, která stojí 26,90 Kč za balení 500 gramů. Červené papriky kapie jsou za 39,90 Kč za balení. V nabídce se objevují také mandarinky za 29,90 Kč za kilogram.
Z ovoce zaujmou například pomeranče za 21,90 Kč za kilogram nebo hrozny bílé bezsemenné za 34,90 Kč za balení 500 gramů. Jablka Jonagold se prodávají za 19,90 Kč za kilogram a vodní meloun vyjde na 29,90 Kč za kilogram.
Sladkosti, pečivo i drogerie ve slevě
Akce se dotýká také sladkostí a snacků. Kinder Surprise stojí 17,90 Kč a oblíbené Toffifee XL balení vyjde na 139,90 Kč. Donuty s polevou jsou v nabídce za 7,90 Kč za kus.
Levněji lze pořídit také pistácie, které stojí 99,90 Kč za balení 400 gramů. Brambůrky Solly vyjdou na 17,90 Kč za balení.
V letáku se objevují i položky z drogerie. Například toaletní papír Wippy je v akci za 39,90 Kč za balení. Zajímavá je také nabídka tatarské omáčky Hellmann’s, která stojí 59,90 Kč za sklenici o objemu 625 mililitrů.
Leták tak ukazuje, že Penny v tomto týdnu vsadilo především na kombinaci levného masa, základních potravin a čerstvého ovoce a zeleniny. Nabídka podle letáku platí od 4. 3. do 10. 3. 2026.