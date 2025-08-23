Šokující slevový výbuch: Ovoce za babku, máslo pod 40 Kč a Jägermeister téměř za polovic
23. 8. 2025 – 8:46 | Zprávy | Anna Pecena
Připravte se na pravý cenový hurikán – nový leták PENNY (21.–27. 8. 2025) přináší neuvěřitelné nabídky, které vám rozbuší srdce i peněženku. Od sladkého Toffifee za méně než 30 Kč po luxusní Jägermeister téměř se slevou 50 % – nakupujte teď a ušetřete pořádný balík.
Ovocný ráj za pár korun
Když se řekne srpnový nákup, většina z nás semenné hrozny se totiž prodávají za pouhých 27,90 Kč za 500 g – ještě nedávno jste za stejný balíček klidně vysázeli skoro sedmdesát korun. A to je rozdíl, který poznáte nejen při placení, ale i při každém dai představí košíky plné ovoce a zeleniny. A přesně tohle vám tento týden nabídne PENNY za ceny, které hraničí s malým zázrakem. Bílé bezslším přihryznutí.
Na své si přijdou i milovníci poctivé české kuchyně. Cibule – základ skoro každého jídla – klesla na 10,90 Kč za kilogram. To je cena, která se naposledy objevila snad před deseti lety. Jestli někdo plánuje guláš, bramboračku nebo poctivou omáčku, teď má jedinečnou šanci zásobit se jako do podzemního bunkru.
Máslo, Toffifee i Jägermeister: luxus za zlomkové ceny
Pokud máte pocit, že luxusní potraviny už si může dovolit jen pár vyvolených, PENNY vás rychle vyvede z omylu. Máslo Boni 250 g spadlo na krásných 37,90 Kč – a to je částka, kterou už skoro nikdo nečekal vidět. Ještě před pár měsíci jsme se u regálů chytali za hlavu, teď si můžete máslo koupit klidně do zásoby.
A co teprve sladké hříchy? Toffifee 125 g za 29,90 Kč je prostě nabídka, která rozbuší srdce každého milovníka oříškovo-karamelového pokušení. Zatímco konkurence podobné dobroty prodává i za dvojnásobek, v PENNY vás čeká čokoládový ráj za drobné.
A nakonec absolutní vrchol týdne – Jägermeister 0,7 l za 279,90 Kč. Kdo by to byl řekl? Likér, který běžně stojí kolem 450 korun, je teď k mání skoro o dvě stovky levněji. Ať už si ho dáte vychlazený po večeři, nebo ho schováte na Silvestra, tahle nabídka stojí za to.
Skryté poklady a tipy navíc
Nebyl by to PENNY, kdyby nepřihodil ještě pár lahůdek navíc. Smetana ke šlehání Boni 200 g vás vyjde na 24,90 Kč, takže pokud plánujete domácí dezert, nečekejte. A ti, kdo doma krmí hladové psí nebo kočičí tlamičky, ocení balení kapsiček Propesko – 48 kusů po 100 g za 219,90 Kč. To už je pořádná zásoba, která vám vydrží déle než týdenní leták.
Zajímavostí je, že leták tentokrát necílí jen na jednotlivce, ale myslí i na celé rodiny. Ať už tedy hledáte ovoce na dětské svačiny, nebo levnější alkohol pro posezení s přáteli, každý si v něm něco najde.
Závěr:
Leták PENNY z týdne 21.–27. srpna 2025 ukazuje, že i v době, kdy ceny rostou, se dá nakoupit chytře. Ovoce a zelenina skoro za babku, máslo za částku, která zní jako z minulosti, a Jägermeister za cenu, která se jen tak nevrátí. Jedno je jisté – kdo tento týden nenakoupí, ten bude litovat.